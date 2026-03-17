Video: incidentes y denuncias de irregularidades en elección de delegados en Derecho UNA

Según relató el estudiante Nico Granado, quien participó de la asamblea del 9º semestre, turno noche, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la convocatoria correspondía a la elección de dos delegados de curso entre cinco candidatos.

Indicó que el curso cuenta con 279 estudiantes empadronados para participar en el proceso. La asamblea fue convocada para las 18:00, pero el inicio formal se dio recién cerca de las 20:00, tras el registro de asistentes.

Granado cuestionó que la designación del presidente de la asamblea se haya realizado a mano alzada y sin un conteo nominal de votos, lo que —según afirmó— impidió dejar constancia clara del respaldo obtenido.

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Debate por sistema de votación

Durante la reunión, uno de los participantes propuso modificar el sistema de elección y realizar la votación por “chapas”, es decir, mediante listas de candidatos.

De acuerdo con el denunciante, esta modalidad sería contraria al estatuto del centro de estudiantes, que establece la elección nominal para los cargos de delegados.

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También cuestionó que la votación se pretendiera realizar a mano alzada, lo que —según argumentó— iría en contra del principio de voto secreto. “Se estaba planteando un sistema antiestatutario e incluso inconstitucional”, sostuvo.

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Tensión y ruptura del quórum

El estudiante relató que el debate generó tensiones dentro de la asamblea, especialmente cuando el presidente de la reunión limitó la cantidad de oradores, lo que motivó reclamos de varios asistentes que pedían poder intervenir.

Tras el aumento de la tensión, más de la mitad de los estudiantes presentes decidió retirarse del aula, lo que —según los denunciantes— dejó a la asamblea sin el quórum necesario para continuar con el proceso.

Un grupo estimado entre 70 y 80 personas permaneció en el aula, mientras el resto expresó su rechazo desde el pasillo.

Autoproclamación y nuevos incidentes

Según el relato, pese a la falta de quórum, la asamblea habría continuado con un grupo reducido de participantes, incluso con una estudiante que se habría autoproclamado presidenta del acto para seguir con el proceso.

En ese contexto se habrían producido discusiones y empujones entre algunos asistentes. Finalmente, el grupo que permanecía en el aula habría proclamado a delegados sin realizar un escrutinio formal ni un conteo verificable de votos.

Los estudiantes que cuestionan el procedimiento sostienen que la elección careció de garantías básicas, como papeletas, registro de votos o un escrutinio público. Entretanto, el conflicto generó un nuevo foco de tensión dentro del ámbito estudiantil de la Facultad de Derecho de la UNA.