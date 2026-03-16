La UNA va a paro total en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió declarar el paro total de actividades para este martes 17 de marzo de 2026, a fin de sentar postura firme ante el inminente estudio en la Cámara de Diputados del “Proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”, conocido como la Caja Fiscal, prevista desde las 10:00.

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La decisión fue tomada esta tarde durante la Sesión Extraordinaria, bajo la Resolución Nº 0118-00-2026, firmada por la rectora Zully Vera de Molinas y el secretario general, Cristian Cantero.

El conflicto surge por la preocupación de los gremios universitarios ante los posibles cambios en las condiciones jubilatorias, la edad de retiro y los años de aporte que plantea la nueva reforma del Poder Ejecutivo para paliar el déficit de la Caja Fiscal.

Suspensión académica y administrativa

La resolución estipula que el cese de actividades será completo y afectará a:

Todas las Unidades Académicas (Facultades).

Institutos y Centros de investigación.

Áreas administrativas y servicios asistenciales.

No obstante, el documento aclara que los servicios asistenciales imprescindibles que no pueden ser interrumpidos, especialmente en áreas de salud vinculadas a la universidad como ser la atención básica en el Hospital de Clínicas, estarán garantizadas durante la jornada de protesta.

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Un llamado a la movilización

La resolución de paro hace un llamado abierto a todos los estamentos —estudiantes, docentes, egresados y funcionarios— para acompañar activamente las movilizaciones que se desarrollarán en las inmediaciones del Congreso Nacional durante la sesión extraordinaria que comenzará mañana a las 10:00.

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Para mantener la alerta permanente, las autoridades universitarias declararon un cuarto intermedio en la sesión extraordinaria de esta tarde, lo que permite que el Consejo Superior pueda retomar las deliberaciones de manera inmediata según avance el debate legislativo en la Cámara de Diputados para evaluar las siguientes acciones a tomar.