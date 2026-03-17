Ybycuí: Denuncian postres incompletos en el programa “Hambre Cero”

La madre del niño de 6 años, María Elena Arce Ramos, aseguró que se animó a hacer pública la situación pese a temer represalias: “Es la única mamá que se queja y habla sin miedo porque son mis hijos los que están ahí y yo cuido de ellos”, relató. Informó que en la fecha realizará la denuncia formal ante la dirección de la escuela.

Aclaró que el plato principal es de buena calidad, pero cuestionó el control en la distribución de los postres, recordando que ya había presentado en años anteriores quejas por mala calidad del almuerzo, se había mejorado y ahora es con los postres.

Dirección de la escuela: No hay denuncia formal

El director de la institución, Saturnino Cantero, indicó que en su despacho no se recibió ninguna denuncia y que investigará la situación. Recordó que el programa limita la intervención del director en el programa, pero que cualquier queja se le debe comunicar y el a su vez tiene la obligación de reportar a la supervisión local, que se encarga del seguimiento.

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Distribuidora: Podría haber trasfondo político

La adjudicación de la licitación nacional, con ID 458.600, a favor de la misma empresa Ladero Paraguay S.A, representada por Luis Pujol, por G. 200.664.977.520, se concretó con la Gobernación de Paraguarí, para la distribución de alimentos a 32.000 alumnos de escuelas y colegios públicos y privados subvencionados, en los turnos mañana, tarde y noche. El contrato se extiende hasta julio de 2027.

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Desde Ladero Paraguay S.A., Iván Da Silva reafirmó el compromiso con la calidad e inocuidad de los alimentos y advirtió que algunas denuncias podrían ser mal intencionadas o la realizan con intención política.

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Explicó que la empresa cuenta con mecanismos de verificación y reposición, pero que las quejas públicas sin aviso previo dificultan respuestas inmediatas.

Señaló que la distribución el menú no habla de una fruta, sino de una porción. Esto tiene que ver más que nada con aspectos nutricionales definidos por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), que es el que establece cuánto es la cantidad de gramos que debe consumir cada estudiante en los postres.

Finalmente, Da Silva destacó que resulta llamativo que solo una persona haya presentado la denuncia a esta corresponsalía, cuando la empresa tiene registro de que se enviaron insumos y frutas suficientes para 174 alumnos. En ningún momento hubo solicitud de reposición de frutas o verduras, lo que refuerza la hipótesis de que el caso podría responder a un cuestionamiento aislado o político.