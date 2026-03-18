Basura y raudales en Asunción: la medida que plantea Bello para frenar el problema

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), anunció que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para endurecer las sanciones contra quienes arrojan sus basuras a las calles.

“Estamos presentando un proyecto de ley en el Congreso de la Nación a fin de que tirar residuos en vertederos clandestinos pueda ser sancionado a través de la fuerzas y la Fiscalía también”, declaró.

Según explicó, la intención es endurecer las multas o, inclusive, que la acción sea castigada por la Justicia penal, a través de la Fiscalía.

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Buscan sanciones más severas

El intendente capitalino considera que las sanciones establecidas actualmente bajo la legislación comunal son leves, por lo que buscan que se conviertan en más severas.

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Alegó que, de ese modo, se podrá mejorar la situación crítica que afronta la ciudad, aunque reconoció que existen falencias en cuanto a la aplicación de las sanciones ya establecidas. “Hoy la sanción es leve, no es muy severa. No se persigue como se debería y se busca cambiar lo establecido”, mencionó.

Anunció que las sanciones se endurecerán conforme a lo que permita el marco legal de la Comuna. “Vamos a buscar que todo lo que está en la ordenanza vaya a una ley mucho más fuerte. Cuando las sanciones son más duras, van a ser mejor para nosotros”, sostuvo.

Vertederos clandestinos y un problema “cultural”

No obstante, Bello afirmó que no culpa a la ciudadanía por la instalación de vertederos clandestinos, aunque insistió en que es “cultural” la instalación de estos espacios donde se tiran residuos de forma irregular.

“Es cierto que hay vertederos clandestinos y estamos trabajando en contra de eso. Es parte de la cultura de personas dentro de la ciudad y del departamento Central. Estamos buscando generar conciencia, limpiar los residuos y ser más coercitivos con las personas que tiran residuos en lugares que no tienen que tirar”, expresó.

Déficit en recolección de basura

Por otra parte, reconoció que existe déficit en cuanto al servicio de recolección de basuras. “Estamos normalizando el servicio. Hay días en que tiene que haber mejor recolección”, apuntó.

Reveló que muchos de los camiones recolectores que adquirió su predecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), no están en funcionamiento.

Precisó que, actualmente, cuentan con 28 camiones recolectores, de los cuales funcionan 18 al día. “Algunos caen y se reparan, y otros los van reemplazando”, expresó.

Se desmarca de la gestión anterior

En ese sentido, se desligó de la gestión de “Nenecho” Rodríguez al decir que no era “ordenador de gastos” en la administración de su predecesor y que no aprobó ningún bono como concejal.

Pidió ser juzgado de acuerdo al tiempo en que está al frente de la Comuna y afirmó que se hace responsable solo de su gestión.

“Vamos a seguir en este orden de presentar proyectos para que las sanciones sea más duras. Vamos a seguir generando conciencia. Les pido que me juzguen en función en el tiempo en el cual estoy en la Intendencia, que es un poco más de 5 meses”, dijo.

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Asimismo, justificó los raudales y la gran acumulación de agua en distintos puntos de Asunción al atribuirlos a los elevados volúmenes generados por las intensas lluvias registradas.