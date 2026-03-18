Estos son los seis departamentos que están bajo alerta de tormenta, según Meteorología

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual a lo largo de la tarde de este miércoles.

En ese sentido, se pronostican tormentas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos que afectarán a la Región Oriental y el noreste de la Región Occidental.

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Puntualmente, el boletín señala seis departamentos afectados dentro de esta área de cobertura. Se habla específicamente del sur de Concepción, el norte de San Pedro, el sur de Amambay, el norte de Presidente Hayes, el norte de Alto Paraguay y Boquerón.

De acuerdo a un Boletín Especial de la institución, el sistema de tormentas se extendería de forma progresiva a todo el territorio nacional entre este miércoles y el jueves.

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En cuanto a los acumulados de precipitaciones, los valores más significativos se concentrarían en la Región Occidental, donde se podrían alcanzar hasta los 90 mm e incluso superarlos de manera puntual, señala el aviso.