Asistencia a afectados por el temporal: ministro critica a los que se acercan “solo para la foto”

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) trabajan de manera conjunta para asistir a las personas afectadas por las continuas lluvias que están causando inundaciones especialmente en áreas muy vulnerables, tanto en el área metropolitana como en el interior del país.

Entre las zonas más aquejadas y con mayor urgencia de asistencia, el ministro Arsenio Zárate mencionó a Capiibary (San Pedro), Yby Pytã (Canindeyú) y varias ciudades del departamento Central como: San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Limpio, Ñemby y Areguá.

En la ciudad capital citó a los barrios Santa Ana, San Cayetano, Tablada Nueva y Zeballos Cué, donde, además de colchones y frazadas, la SEN está entregando materiales como maderas terciadas, puntales y chapas de zinc.

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Zárate pidió que los ciudadanos que estén atravesando por una situación de emergencia como consecuencia de las precipitaciones se comuniquen al 0986 111 001. A ese número deben enviar la ubicación de sus viviendas para que el personal de la SEN pueda acercarse con la ayuda correspondiente.

“No vamos a dejarle a nadie sin la asistencia, porque esa es la directiva del presidente; la asistencia del Estado debe llegar a todas aquellas familias que requieren, sin distinción política”, manifestó el ministro y a la vez instó a quienes quieran colaborar a acercarse, pero no solo para figurar, sino para brindar una ayuda real. “Ahora mucha gente quiere salir en la foto, levanta en su estado y después desaparece”, criticó.

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Operación Ára Pochy

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, informó que en el marco de la Operación Ára Pochy, 300 efectivos militares están trabajando para paliar el embate de las lluvias, que, según las previsiones, continuarán. “Cada uno tiene su lugar. El Ejército va a Villa Elisa, la Fuerza Aérea al Grupo Habitacional, todo está bien planeado por Fuerzas Militares”, dijo.

Asimismo, informó que hay dos retroexcavadoras en Mariano Roque Alonso y en San Lorenzo, además de un helicóptero en caso de necesitar evacuaciones de emergencia.

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