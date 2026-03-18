Hospital de Trauma: médicos denuncian desalojo arbitrario de área de descanso para instalar oficina de limpieza

Médicos anestesiólogos de Urgencias del Hospital de Trauma dieron a conocer una nota elevada al director médico, doctor Luis Báez Aquino, manifestando su rechazo ante lo que consideran un traslado “arbitrario y sin previo aviso” del estar médico, es decir, del espacio de descanso de los profesionales de la salud, precarizando aún más sus labores diarias.

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Los médicos del hospital de referencia en atención traumatológica y que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), confirmaron de este modo las denuncias realizadas por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), asegurando que el área de estar médico fue destinada a una oficina para el servicio de limpieza, el cual es tercerizado y no pertenece directamente al Ministerio de Salud. ​

Según el documento, fechado el 3 de marzo, el desalojo se ejecutó mediante el Memorándum 07/2026. La doctora Rossana González, vocera del Sinamed, denunció esta semana que los médicos del Hospital de Trauma deben descansar tras extensas jornadas laborales tirados en el piso, apenas en un colchón instalado en cualquier espacio vacío, entre elementos médicos, en una habitación tipo depósito.

​Inversión propia y precariedad

Los afectados declaran que las mejoras realizadas en la sala de descanso, para humanizar su estancia durante las guardias, habían sido realizadas con fondos propios, es decir, pagados con sus sueldos.

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Entre las mejoras que mencionan figuran, por ejemplo: pintura y mantenimiento, instalación de aire acondicionado, además de conexión a internet y televisión.

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​“Habíamos realizado varias mejoras con colaboración de los miembros del staff para mayor comodidad nuestra”, explicaron los médicos, subrayando la falta de inversión institucional previa en áreas críticas.

​Los anestesiólogos fundamentan su reclamo en el Código Laboral, específicamente citando los Artículos 274, 280 y 281, que obligan al empleador a proveer condiciones dignas de alojamiento, lugares apropiados para comer y vestuarios, así como servicios sanitarios en óptimas condiciones. ​El personal de anestesia solicita la inmediata reposición de su espacio o la asignación de uno que cumpla con las normativas legales vigentes.

Buscamos la versión del Ministerio de Salud, pero hasta ahora desde Comunicación informaron que aún no fue designado un vocero para aclarar la situación de los médicos del Hospital de Trauma, ni para responder a las denuncias presentadas por el Sinamed.