Mercado de San Lorenzo: permisionarios protestan contra “planilleros millonarios”

Permisionarios del Mercado Municipal de San Lorenzo denunciaron nuevamente esta semana el deterioro progresivo del recinto, atribuido a la falta de mantenimiento por parte de la administración. En ese contexto, hoy se reunieron desde temprano en las oficinas administrativas para protestar, reportó la cronista de ABC Lucía González.

Afirman que tienen “funcionarios adornos millonarios” que marcan solamente ingreso y salida, pero nunca cumplen sus funciones. Aseveran que hay personas cubriendo llamativos cargos, hasta un “secretario del secretario”.

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Cuando el director Édgar González llegó esta mañana a su oficina, escuchó los reclamos de los permisionarios, cuya vocera le señaló que quieren “que se vayan todos”. La mujer destacó que necesitan funcionarios que sí trabajen por el mercado, que recorran los pasillos y coordinen una respuesta efectiva a las necesidades con todos los permisionarios.

Le señaló que tienen “muchísimas falencias” y aseguró que, si trabajaran, en un mes podrían solucionarse los problemas.

La respuesta del director del Mercado

El director aseguró que no tienen planilleros y que todos sus funcionarios acuden a diario a sus oficinas. “Es mentira. Todos vienen a marcar. Planillerismo es el que viene y se va”, señaló.

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En cuanto a la falta de mantenimiento, aseguró que “cuando hace falta el muchacho se va y atiende los reclamos”, mientras los permisionarios respondían a los gritos que es “mentira”.

“Ni un foco no falta”, aseveró. Los permisionarios respondieron en coro: “Ijapu, ijapu (mentiroso, mentiroso)”.

Urgen reparaciones

Los comerciantes aseguraron que en reiteradas ocasiones solicitaron formalmente la reparación del techo y el piso del mercado. Sin embargo, afirman que la respuesta recibida por parte de la administración es la falta de recursos económicos en caja chica.

Consultado al respecto, el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón (ANR-HC), aseguró que se está trabajando en un proyecto que implica la renovación del lugar.