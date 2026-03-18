MOPC rehabilita el Parque Ñu Guasu en el día 2 del Asunciónico

El portón de acceso del Parque Ñu Guasu fue rehabilitado anoche de manera peatonal. El objetivo era disponibilizar el paso del público del Asunciónico camino al Comité Olímpico por la Pasarela de Ñanduti.

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Esta mañana ya se encuentra también habilitado el paso vehicular, por lo que los asistentes al festival de música tendrían disponible el espacio gratuito donde dejar sus autos.

No obstante, cabe mencionar que el cierre se registró debido a una importante inundación registrada en los dos parques, tanto el Ñu Guasu como el Guasu Metropolitano, y Meteorología anuncia importantes lluvias para este miércoles. Por ese motivo, no se puede descartar una eventual clausura en caso de que se vuelvan a registrar inundaciones dentro del predio.

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¿Qué dice el pronóstico?

A lo largo de la jornada de hoy, miércoles 18, se prevé que un sistema de tormentas se intensifique y se extienda sobre gran parte del país, con probabilidad de lluvias de variada intensidad acompañadas de tormentas eléctricas, que podrían presentarse puntualmente intensas.

Esta condición de inestabilidad persistiría al menos hasta el jueves.