Nacionales
18 de marzo de 2026 - 16:42

Piden urgente refacción de un pabellón con el techo deteriorado en una escuela de Pedro Juan Caballero

Acceso a la Escuela Elisa Alicia Linch, de Pedro Juan Caballero.
Acceso a la escuela Elisa Alicia Linch, de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

La comunidad educativa de la Escuela Básica Elisa Alicia Linch, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, está preocupada por la urgente necesidad de refacción de tres aulas que forman parte de un pabellón cuyo techo se encuentra muy deteriorado. El hundimiento del suelo en una parte del predio constituye otro inconveniente.

Por Eder Rivas

La Escuela Básica N° 1.333 Elisa Alicia Linch está ubicada en el límite entre los barrios Obrero y San Gerardo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Cuenta con 400 alumnos, desde el Jardín hasta el sexto grado, según datos brindados por la directora.

La institución viene arrastrando, desde hace varios años, importantes deterioros en el techo de todo un pabellón, cuyas aulas presentan múltiples goteras en días de lluvia, según denunciaron desde la institución. La directora indicó que, hasta el momento, la respuesta de las autoridades ha sido nula, pese a los reiterados pedidos de refacción realizados por la vía de la microplanificación.

“Cuando hay lluvia, llueve más adentro que afuera; hace tres años que pido por nota, por foto, por microplanificación y hasta ahora no vinieron a revisar”, expresó preocupada la licenciada Maricelia Cano, directora de la institución educativa, quien señaló que dirige la escuela desde hace tres años y, desde entonces, realizó reiterados reclamos sin obtener respuesta.

Un pabellón presenta serios daños en el techo y abundan las goteras cuando llueve, denunció la directora.
Un pabellón presenta serios daños en el techo y abundan las goteras cuando llueve, denunció la directora.

Temen colapso debido a hundimiento

Otra preocupación expuesta por la directora de la escuela, la licenciada Maricelia Cano, es el hundimiento del suelo en una parte del predio de la institución.

“Después de una lluvia cayó la muralla y nos dimos cuenta de que la tierra está cediendo”, expresó Cano.

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Agregó que le preocupa un eventual desmoronamiento de un sanitario que se encuentra en la zona afectada. En ese sentido, dijo que espera que técnicos especializados realicen cuanto antes una inspección para tratar de resolver el problema, que ya fue puesto en conocimiento de las instituciones responsables.