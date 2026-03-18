Santaní: analizan solución al problema de inundación de una escuela

La situación de la Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupé empeoró considerablemente luego de que se construyera un polideportivo y se modificara una cancha de fútbol, los cuales se encuentran instalados a pocos metros del local escolar. Algunos de los canales por donde circulaban las aguas quedaron literalmente cerrados.

Con el propósito de encontrar una posible salida al inconveniente, en la mañana de este miércoles, los padres de familia y docentes mantuvieron una reunión con el intendente municipal, Agustín Ovando (ANR), y funcionarios de la Secretaría de Obras de la Municipalidad. Hablaron del problema y planificaron el inicio de los trabajos de mejoras.

Tres días sin clases

Durante la reunión de este miércoles, el director del turno tarde, Lic. José Colmán, explicó a las autoridades que, a raíz del problema de inundación, ya van tres días en que no pueden desarrollar las clases,. Recién anoche las aulas quedaron liberadas de las aguas, por lo que esta mañana se encuentran abocados a la limpieza del recinto.

El docente insistió en que urge que se haga un trabajo de canalización en los costados de la sede escolar y, si hay necesidad, construir muros de piedra por lo menos en los lugares más críticos. En ese sentido, manifestó que mientras no se solucione el canal principal de desagüe que conecta con las calles aledañas, el predio de la escuela seguirá con el mismo inconveniente con cada lluvia grande.

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“Lo que necesitamos en forma urgente es que comiencen los trabajos de mejoramiento con la Municipalidad, aunque también estamos pidiendo ayuda a la Gobernación y al Ministerio de Educación para que nos apoyen en algo", expresó Colmán.

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Expresó que ya no quieren seguir padeciendo los efectos negativos de la naturaleza, que representa un enorme perjuicio para nuestros niños y toda la comunidad educativa.

La Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupé funciona desde el prejardín hasta el sexto grado en los turnos mañana y tarde, con 380 alumnos. A consecuencia de la reciente inundación, hace tres días que no están dando clases presenciales.

Anuncian inicio de las mejoras

Al respecto, el ejecutivo de la comuna anunció que, en esta misma semana, se iniciarán las obras de mejoras dentro y fuera de la escuela afectada. Estas incluirán la limpieza total de los canales de desagüe, cambio de alcantarillas, construcción de muros y otros trabajos que puedan prevenir que el local siga siendo perjudicado por las inundaciones, refirió.