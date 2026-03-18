Sarampión: reportan que 134.692 niños ya fueron vacunados

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), brindó un balance actualizado sobre la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra el Sarampión. Según el último corte, un total de 134.692 niños y niñas ya recibieron su dosis protectora, lo que representa un cumplimiento del 28% de la meta total, establecida en 475.387 menores a nivel país.

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La inmunización, que inició el pasado 9 de marzo, se extenderá durante un total de ocho semanas con el objetivo de mantener al Paraguay como un territorio libre de esta enfermedad, considerando el riesgo de reintroducción por casos detectados en la región.

Radiografía de la vacunación

Si bien el avance nacional es sostenido, las autoridades instan a reforzar la asistencia en las zonas urbanas más pobladas, donde el ritmo es menor al promedio. Alto Paraná es el departamento con mayor dinamismo entre las zonas críticas, alcanzando a 14.767 niños (24% de su meta de 60.305).

En el departamento Central, de una población objetivo de 137.071, se han vacunado 24.363 menores (18%), y en Asunción se reporta un avance más lento con 4.022 inmunizados (13% de una meta de 31.309).

Lo que todo padre debe saber sobre el sarampión

Más allá de las cifras, es vital comprender por qué esta campaña es una prioridad de salud pública. El sarampión no es una simple erupción cutánea. Es una de las enfermedades más contagiosas del mundo; una persona infectada puede contagiar, en promedio, a 12 o 18 personas que no estén inmunizadas. Se transmite por el aire a través de gotitas al hablar, toser o estornudar.

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Si un niño presenta signos de fiebre alta (que inicia unos 10 a 12 días después de la exposición), secreción nasal, tos y ojos llorosos/rojos (conjuntivitis), pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas (manchas de Koplik), erupción que comienza en la cara y el cuello, extendiéndose gradualmente al resto del cuerpo, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Complicaciones graves

El virus puede debilitar el sistema inmunológico y causar:

Neumonía (la causa más común de muerte por sarampión en niños).

Encefalitis (inflamación del cerebro que puede dejar secuelas permanentes).

Ceguera y sordera.

No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión. La única forma de prevenirlo es la vacunación. La dosis aplicada en esta campaña es gratuita, segura y obligatoria por ley, disponible en todos los vacunatorios del país.

Se recuerda que para recibir la dosis no es necesario contar con orden médica, solo se requiere presentar la libreta de vacunación del niño o niña.