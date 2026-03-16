IPS abre sus vacunatorios a todo el público para la campaña contra el sarampión

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión y la rubéola, que inició el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que todos sus vacunatorios están habilitados para recibir no solo a sus asegurados, sino también a la población general.

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Esta iniciativa busca maximizar la cobertura inmunológica en niños y niñas de 1 a 5 años, quienes deben recibir una dosis adicional de la vacuna SPR (Sarampión, Papera y Rubéola).

Desde el IPS resaltan que esta dosis es necesaria incluso si el menor de edad ya cuenta con el esquema de vacunación completo, funcionando como un refuerzo vital ante el riesgo de reintroducción del virus en el país. En 2025, luego de 25 años, un brote de sarampión inició en San Pedro y alcanzó 49 casos confirmados.

¿Dónde y cuándo acudir?

El punto principal de atención es el Hospital Central del IPS, específicamente en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA). El vacunatorio queda en la planta baja, al lado de Urgencias, y el acceso se realiza por la entrada lateral. El biológico también está disponible para su aplicación en los demás servicios del seguro social en todo el país.

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Los horarios habilitados para la vacunación es, de lunes a viernes, de 07:00 a 17:30, y sábados de 07:00 a 11:30 en el Hospital Central, mientras que en los demás servicios del IPS, la inmunización es de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00.

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Para agilizar el proceso, se solicita a los padres o tutores acudir con la libreta de vacunación del niño, para verificar el historial y asegurar que se registre correctamente esta dosis de refuerzo.

Lo que debés saber sobre el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves, como neumonía, ceguera o inflamación cerebral (encefalitis). Al ser una enfermedad prevenible, la vacunación es la herramienta más eficaz.

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Síntomas principales a vigilar:

Fiebre alta: suele ser el primer signo y aparece unos 10 a 12 días después de la exposición.

Síntomas respiratorios: tos persistente, moqueo (rinorrea) y estornudos.

Conjuntivitis : ojos rojos, llorosos y sensibilidad a la luz.

Manchas de Koplik : pequeñas manchas blancas que aparecen dentro de la boca (cara interna de las mejillas).

Erupción cutánea (Exantema): manchas rojas que suelen empezar en la cara y el cuello, extendiéndose luego al resto del cuerpo.

Si se detectan estos síntomas, es sumamente importante evitar la automedicación y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.