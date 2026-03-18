Sequía extrema amenaza abastecimiento de agua en comunidad de Yabebyry

El arroyo está en una situación bastante crítica, lo que genera preocupación, ya que podría afectar a la planta de agua local, indicó Alcides Montañez. Añadió que prácticamente se podría decir que es un estado de emergencia, porque en cualquier momento la provisión de agua a diferentes puntos de la comunidad podría verse afectada.

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Para mañana, jueves, se prevé mover la balsa en busca de zonas más profundas, para que la motobomba pueda succionar agua y esta llegue a los usuarios.

En otro momento, Montañez dijo que, para aliviar la situación del arroyo, es necesario que se registren lluvias abundantes, porque hace muchos meses que no llueve en esta zona.

“Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que llovió mucho. Necesitamos lluvias con urgencia acá en Yabebyry; por los alrededores llueve, pero menos acá. Desde hace unos cuatro o cinco días, el agua ya comienza a estancarse (ya no corre); con ello comienzan a aparecer los sedimentos que afectan las tomas de agua y se corre el riesgo de que las cañerías se taponen. El leve descenso de la temperatura del verano evita que el consumo sea mayor”, indicó.

Si la condición no mejora en los próximos días, se solicitará al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) una autorización para represar el arroyo y así poder continuar con el servicio de provisión de agua a la comunidad, anunció.

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