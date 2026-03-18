Misiones ofrece variadas opciones para el turismo interno durante la Semana Santa

Al momento de decidir dónde hacer turismo interno en esta Semana Santa, entre las alternativas no puede faltar el departamento de Misiones, que ofrece una gran variedad de atractivos turísticos para que los visitantes puedan disfrutarlo en familia.

Una de las propuestas es el tradicional evento de los Viernes Santos en la comunidad de Tañarandy, en el distrito de San Ignacio, donde cada año, desde 1992, se realiza la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape, iluminada por miles de candiles, antorchas y faroles, hasta La Barraca, donde, con grupos de actores, se realiza el majestuoso montaje de cuadros vivientes.

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Este evento, que convoca a miles de turistas de diferentes puntos del país y del extranjero, fue idea del artista plástico Delfín “Koki” Roque Ruiz, quien falleció el 20 de diciembre de 2024. Actualmente, los preparativos están encabezados por sus hijas, herederas de su arte, Almudena y Macarena Ruiz.

Como cada año, se ofrecerá la procesión por el Yvága Rape al llegar el ocaso, cuando se enciendan más de 2.000 candiles y antorchas, hasta el Centro Cultural “La Barraca”.

En el lugar, este año se contará con un gran retablo inspirado en el arte gótico, que contendrá diferentes representaciones mediante los tradicionales cuadros vivientes.

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Se presentarán obras sobre el arresto de Jesús; otra sobre la crucifixión; obras de Giotto; así como El Descendimiento, de Van der Weyden, y La Piedad, de Michelangelo.

Otros atractivos

La comunidad de San Ignacio ofrece otros atractivos turísticos durante el día, que los turistas podrán visitar mientras esperan el horario para ingresar a La Barraca y participar del evento.

Por ejemplo, el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín. Este espacio ofrece un viaje al pasado a través de sus tallas de madera policromada, mapas de la primera Misión Jesuítica Guaraní del Paraguay y diversas artesanías de la época.

El recorrido se organiza en cinco salas temáticas. Una de ellas representa la creación de la humanidad y la eterna lucha entre el bien y el mal, plasmada en una impresionante talla barroca de San Miguel Arcángel.

Otra sala está dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mientras que en las restantes se pueden admirar imágenes de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola y de otros santos, todas con el sello artístico de los jesuitas.

Horarios: martes a sábado, de 8:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00; domingos y feriados, solo con reserva previa.

Entrada: G. 20.000 por persona; estudiantes de 14 a 17 años, G. 10.000; menores de 13 años y ciudadanos de San Ignacio, gratis.

Ofertas de agencias de viajes

Algunas agencias de turismo del país ya ofrecen paquetes que incluyen recorridos por atractivos de Misiones y la visita a Tañarandy durante el Viernes Santo, donde los visitantes podrán disfrutar de los cuadros vivientes y la procesión por el Yvága Rape:

Jaha Vy’apavêpe Viajes — G. 450.000 — 0973 668 331.

Ichi Tour — desde G. 175.000 — 0974 500 593.

NSA Turismo — G. 345.000 — 0984 817 990 / 0985 623 880.

Angiru Viajes y Aventuras — G. 175.000 — 0982 133 946.

Itapé Tour — G. 250.000 (dos personas) / G. 125.000 (una persona) — 0985 441 973.

Hotelería

1609 — 0782 232 734 / 0975 655 444

Hotel Doña Angélica — 0981 520 182

Piringo Hotel — 0782 232 913

Hotel Altamirano — 0972 194 184

Hotel Internacional — 0972 854 774

Hotel Arapysandú — 0995 363 082

Hotel Pitingo — 0982 120 174

Hotel Argón — 0975 608 734

Hotel Luna Cautiva — 0985 747 959

Hotel Perla Negra — 0984 856 574

Hotel Rural San Ignacio Country Club — 0981 809 105

Ubicación de la comunidad

La comunidad de Tañarandy se encuentra a 230 kilómetros al sur de Asunción. Su acceso se realiza por la ruta PY01, en la margen izquierda viniendo desde la capital del país, donde los visitantes son recibidos por un pórtico de bienvenida que refleja la identidad y el encanto único de la comunidad.

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