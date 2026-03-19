Asunción: Bello “puentea” a la Junta para compra de recolectores de basura

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), avanza con el proceso de compra directa de 11 camiones recolectores de basura para la Dirección de Servicios Urbanos. La operación, cuyo llamado fue lanzado ayer, miércoles, se realiza por vía de la “excepción”.

La inversión asciende a G. 15.858 millones. El lote incluye 7 camiones de eje sencillo, con compactador de 17metros cúbicos, por G. 1.378 millones cada uno, y 4 de doble eje, con compactador de 21 metros cúbicos, a un precio unitario de G. 1.553 millones.

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El argumento para “puentear” la autorización de la Junta Municipal, es una supuesta “urgencia impostergable”. Según documentos que constan en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se justifica la celeridad del proceso en la “naturaleza esencial” del servicio de recolección de residuos.

La Municipalidad de Asunción señala en los documentos que los camiones actuales están sometidos a un uso intensivo y la nueva adquisición es fundamental para asegurar la continuidad del servicio y evitar un “colapso operativo”.

Contradicción

Estos argumentos, sin embargo, colisionan con las expresiones del propio intendente Bello, quien apenas una semana atrás había asegurado a ABC que había logrado reactivar el 100% de la flota de camiones recolectores, y que su gestión estaba “supliendo situaciones de días anteriores”.

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Bello había justificado la continuidad del alquiler de camiones privados, al asegurar que “heredó” esos contratos. Su gestión había obtenido de la Junta Municipal, un mes atrás, una extensión de los compromisos con las firmas El Palacio SA y San Cristóbal.

Según el interventor, Carlos Pereira, Nenecho pagó a estas mismas firmas, sin documentación suficiente, con parte de los bonos G8. El exintendente destinó G. 13.000 millones de esa emisión en supuestos servicios “fantasma”, según Pereira.

Concejales piden informes

El concejal Humberto Blasco (PLRA), calificó como irregular la compra mediante una modalidad de contratación “opaca” que evita el control de la Junta Municipal. “No fue debatido públicamente y se trataba de un monto multimillonario”, reclamó

“A mí parece innecesaria (la compra), porque tenemos un contrato abierto multimillonario de alquiler de camiones, que fue pensado justamente para reforzar la flota que teníamos y para reemplazar interinamente los vehículos que entraban a los talleres”, agregó.

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Blasco criticó que, a menos de 7 meses de las elecciones generales, la administración de Bello esté recurriendo a estos “gastos innecesarios” cuyo único efecto será “agravar la situación económica" de la municipalidad para el próximo gobierno. “Nuestro mandato está terminando y tendríamos que comportarnos con mucha prudencia en los gastos”, dijo.

El concejal señaló que, debido a la falta de quórum en la última sesión no pudieron presentar un pedido de informes a la Intendencia sobre esta operación, pero adelantó que lo harán ni bien vuelvan a sesionar, ya sea esta semana en una extraordinaria o el próximo miércoles, en la sesión ordinaria.

Vertederos se multiplican

Mientras tanto, en la capital, la proliferación de vertederos irregulares avanza sin tregua. En la Costanera Norte, un predio situado entre el Parque Lineal y el arroyo Mburicao vuelve a “florecer” como foco de contaminación. Los olores nauseabundos son tan intensos que ya alcanzan incluso las cercanías del puente Héroes del Chaco.

ABC constató una dantesca acumulación de escombros, plásticos y restos vegetales en montañas de desperdicios. Vehículos livianos y motocarros circulan entre restos de electrodomésticos y bolsas que se apilan sin control. El paisaje se completa con agua estancada que agravan la situación de insalubridad en el sector.

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Este terreno en Tablada Nueva tiene un historial de intervenciones municipales insuficientes. Al menos hasta 2024, la comuna realizó varios operativos de limpieza. En diciembre de ese mismo año, se llegaron a retirar casi 55 toneladas de basura acumulada. La falta de control permanente permitió que el sitio recupere rápidamente su estado de abandono.