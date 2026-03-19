Hartos de vertederos: la drástica decisión de vecinos de un barrio de Asunción

Hartos de la formación constante de vertederos frente a sus casas, vecinos del barrio Bernardino Caballero tomaron una drástica medida. Ante la total inacción de la Municipalidad de Asunción, administrada por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), los pobladores decidieron actuar por cuenta propia para frenar esta insalubridad.

El epicentro del conflicto se sitúa en la intersección de Cerro Corá y Rodó, un punto “tradicional” de descarga ilegal de basura. Los residentes llevan años sufriendo por la acumulación desmedida de desperdicios de todo tipo. Este cruce se ha convertido en un símbolo del abandono municipal asunceno.

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En el sitio es frecuente hallar escombros, restos vegetales y basura domiciliaria. También suelen aparecer muebles en desuso, animales muertos y electrodomésticos viejos. La presencia de una casa abandonada en esa esquina facilita que desconocidos arrojen sus desechos con total impunidad, aprovechando la falta de vigilancia.

La respuesta de la gestión de Luis Bello suele ser tardía e insuficiente para los vecinos. Cuando la municipalidad interviene, envía maquinaria pesada que termina destruyendo la vereda, convirtiéndola en una zanja intransitable desde hace tiempo. Esta situación de deterioro constante colmó finalmente la paciencia de la comunidad.

Medidas drásticas

Cansados de vivir entre la mugre y el abandono, los pobladores implementaron una solución directa: vallar la zona afectada y cementar la vereda dañada. Con recursos propios, buscan recuperar el espacio público que la desidia municipal les arrebató, impidiendo físicamente que se siga tirando basura.

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Como complemento a las obras físicas, instalaron un imponente pasacalles de advertencia. El mensaje es claro: los infractores serán filmados y denunciados ante las autoridades competentes. La vigilancia ciudadana ahora opera las 24 horas para identificar a quienes violen las normas ambientales.

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“Motocarros: prohibido arrojar basura. Filmamos las 24 horas. Los filmados serán sancionados. Ley 716/93. Ordenanza municipal 408/14. No te compliques”, reza el texto del cartel.

Medidas similares

Pero este tipo de medidas vecinales no es nueva. Hace meses que vecinos del centro de Asunción tomaron una determinación idéntica.

En la esquina de México y Manuel Domínguez, al menos desde octubre del año pasado los vecinos, cansados también de la inoperancia municipal, se vieron forzados a colocar, con sus propios recursos, cámaras de seguridad y un cartel que advierte: “prohibido arrojar basura, lo estamos filmando”.

Pese a esta medida, la zona sigue siendo un constante punto de descarga irregular de residuos. El sitio se encuentra a pasos de importantes lugares históricos y turísticos, como el Museo de Arte Sacro o la Escalinata de Antequera.

Crisis y proselitismo

Pese a la crisis sanitaria que vive la capital, la campaña electoral es más fuerte. Los propios funcionarios de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la cual depende la Dirección de Aseo Urbano, denunciaron a inicios de marzo que altas autoridades de estas dependencias están en plena campaña proselitista.

Este mes, encabezados por el propio intendente Luis Bello (ANR-cartista) y el director general, Armando Becvort, altos jefes de esa dependencia, con cuantiosos salarios, participaron activamente de un acto de campaña del candidato oficialista a intendente, Camilo Pérez (ANR-cartista).

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Al mismo tiempo, vecinos de zonas cercanas al centro denunciaron recientemente la formación de vertederos irregulares por parte de los propios funcionarios de Aseo Urbano. Pese a esto, el intendente Bello insistió recientemente en culpar a la ciudadanía de contaminar las calles con basura y facilitar la formación de raudales los días de lluvia.

Bello dijo la semana pasada que la dependencia ya regularizó el estado del 100% de la flota de camiones recolectores, pese a lo cual, la capital sigue hundida en la inmundicia. Ayer, miércoles, la comuna convocó a un llamado de compra directa por vía de la excepción de 11 camiones recolectores nuevos, por un monto total de G. 15.858 millones. El llamado es cuestionado por concejales de la oposición que reclaman que no haya pasado por la Junta Municipal.