Atención viajeros de Semana Santa: Migraciones tendrá horario especial este viernes

Este jueves, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el viernes trabajarán medio turno en las oficinas de Asunción y Ciudad del Este, por lo que es importante que quienes necesiten hacer trámites en los días previos a la Semana Santa estén informados al respecto.

Según indicaron, puntualmente, se verá afectada la tramitación de documentos en la Sede Central de Asunción (Eligio Ayala esq. Caballero) y la oficina de Admisión de Extranjeros de Ciudad del Este (Avda. Rogelio Benítez c/ 4 de Mayo).

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En ambas sedes, solo se admitirá el ingreso de personas hasta las 13:00, debido a “trabajos de fumigación”. No obstante, la institución aclara que, si bien cerrarán en ese horario, los que ya hayan ingresado previamente serán en su totalidad atendidos, antes de las 15:00.

La institución abre sus puertas en horario normal hasta las 14:30.