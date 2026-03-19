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19 de marzo de 2026 - 14:05

Atención viajeros de Semana Santa: Migraciones tendrá horario especial este viernes

Vuelos, viaje, avión
Vuelos, viaje, aviónShutterstock

Si bien todavía faltan 10 días para Semana Santa, muchas personas ya están haciendo trámites migratorios para prepararse. En ese contexto, Migraciones informó que este viernes tendrá un horario especial debido a trabajos de fumigación.

Por ABC Color

Este jueves, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el viernes trabajarán medio turno en las oficinas de Asunción y Ciudad del Este, por lo que es importante que quienes necesiten hacer trámites en los días previos a la Semana Santa estén informados al respecto.

Según indicaron, puntualmente, se verá afectada la tramitación de documentos en la Sede Central de Asunción (Eligio Ayala esq. Caballero) y la oficina de Admisión de Extranjeros de Ciudad del Este (Avda. Rogelio Benítez c/ 4 de Mayo).

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En ambas sedes, solo se admitirá el ingreso de personas hasta las 13:00, debido a “trabajos de fumigación”. No obstante, la institución aclara que, si bien cerrarán en ese horario, los que ya hayan ingresado previamente serán en su totalidad atendidos, antes de las 15:00.

La institución abre sus puertas en horario normal hasta las 14:30.

Comunicado de Migraciones.
Comunicado de Migraciones sobre horario especial este viernes.