Denuncian venta irregular de terrenos municipales en Pedro Juan Caballero

El terreno, que forma parte de unos 500 lotes con los que la Municipalidad de Pedro Juan Caballero anunció que beneficiará a personas de escasos recursos económicos, es objeto de disputa y presunto negociado. La titularidad de dichos lotes aún no fue determinada.

La concejal Lourdes Amarilla (PLRA), presidenta de la Junta Municipal, indicó que pedirá que el intendente, Ronald Acevedo Quevedo (PLRA), intervenga inmediatamente, ya que aparentemente se está haciendo un negociado con los terrenos municipales. La decisión fue tomada luego de que los ediles recibieran una grave denuncia de dos mujeres que aseguraron haber sido víctimas de una venta irregular de la propiedad comunal.

Rossana Bernal y su hija, de nombre Nahiara Rojas, denunciaron durante una reunión con concejales municipales de Pedro Juan Caballero que fueron víctimas de un esquema de venta irregular de lotes municipales. Al detallar el caso, mencionaron que un inmueble de dominio municipal con el que una de ellas inicialmente se benefició sorpresivamente terminó en manos de otra persona.

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Acusaron a una persona a la que identificaron como Teresa Giménez, presidenta de una comisión vecinal del asentamiento San Lorenzo, de haber cobrado a las mujeres la suma de G. 2 millones para permitir el usufructo del lote. Sin embargo, Giménez terminó vendiendo de forma irregular el mismo lote a otra persona, dejando a un lado a quien inicialmente le cobró una “derechera”, según explicaron.

“Ella (Teresa Giménez) le había dado un terreno a mi hija y después se lo quitó y se lo vendió a otra persona”, expresó Rossana Bernal.

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Agregó que, para acceder al inmueble, tuvo que pagar la suma de G. 2 millones y que tanto ella como su hija fueron víctimas, ya que ambas invirtieron para construir una casa en el inmueble adquirido.

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“Cuando estábamos por techar la casa, nos quitó el terreno la señora Teresa”, manifestó Nahiara Rojas, la afectada, quien dijo que es madre de un niño pequeño.

Por su parte, la denunciada Teresa Giménez negó haber cobrado a las denunciantes el monto que señalan. Sin embargo, admitió que los usufructuarios abonaron G. 200.000 para pagar la medición de los lotes.

Qué dicen desde la comuna?

El abogado Germán Casanova, componente del Gabinete del Ejecutivo municipal de Pedro Juan Caballero y uno de los responsables de la distribución de los lotes en el asentamiento San Lorenzo, dijo que el caso fue elevado al Juzgado de Faltas para subsanar el inconveniente.

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