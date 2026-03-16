Raudales en Asunción: estas son las 11 intersecciones peligrosas que debés evitar

La Municipalidad de Asunción recordó este lunes cuáles son los puntos críticos de la capital donde suelen formarse raudales durante lluvias intensas, situación que puede generar riesgos para conductores, motociclistas y peatones.

Según la Comuna, existen 11 intersecciones identificadas como peligrosas, por lo que se recomienda evitar el tránsito en esas zonas cuando se registran precipitaciones de gran intensidad.

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Los cruces que presentan mayor riesgo de acumulación de agua y corrientes fuertes son:

Av. Artigas y Mburicao Av. Gral. Santos y San Antonio Av. Perú y Artigas Virgen del Carmen y Sgto. Marecos Santa Ana y Roque C. Miranda Montevideo entre 12 y 13 Proyectadas 21 Proyectadas y Antequera Av. Eusebio Ayala y Boggiani Av. República Argentina y Caaguazú Av. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas Av. Fernando de la Mora y De La Victoria

Servicios municipales disponibles durante lluvias

La Municipalidad también recordó que, en jornadas de lluvias intensas, los ciudadanos pueden solicitar servicios gratuitos de asistencia.

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Uno de ellos es el servicio de grúa, que puede utilizarse cuando un vehículo queda varado por los raudales. El traslado se realiza sin costo, siempre que sea para mover el rodado hasta un lugar seguro.

Las vías habilitadas para solicitar la grúa son (0981) 274-883 en WhatsApp y la línea *916 (gratuita desde Tigo).

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En caso de caída de árboles o ramas debido al temporal, los ciudadanos pueden realizar el reporte al número (0985) 853-144.