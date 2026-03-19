Hallan muerto a camionero brasileño desaparecido en Santa Rita

Se trata de Alecio Peloia (57), quien fijaba domicilio en la ciudad de Santa Terezinha de Itaipú, estado de Paraná, Brasil. Su cuerpo fue hallado en el interior de su tractocamión, un Scania con semirremolque Librelato, que estaba estacionado en el mencionado surtidor.

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La denuncia de la desaparición fue formulada este jueves por su hermano, Matheus Peloia Neto (53), quien manifestó que el último contacto con el ahora fallecido fue el martes, a las 20:00 aproximadamente.

Ese día, Alecio le manifestó que estaba en una gomería del barrio Nueva Asunción del municipio santarriteño, preparando las cubiertas de su camión con la intención de trasladarse hasta el distrito de Naranjal para cargar granos y posteriormente regresar a Brasil.

Sin embargo, desde la madrugada de ayer, Alecio ya no respondía los mensajes y llamadas de sus allegados, por lo que su hermano reportó el caso a la Comisaría 18ª.

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En el marco de las averiguaciones, los intervinientes lograron ubicar el camión de gran porte en el mencionado surtidor y encontraron al conductor sin signos de vida en su interior.

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El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Rocío González, para el levantamiento del cuerpo. El comisario principal Walter Monges mencionó que se aguarda la inspección forense, aunque de manera preliminar no se observan indicios de una muerte violenta.