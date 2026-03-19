Jazmín Balbuena, una mujer indígena que hace historia en la Fuerza Aérea Paraguaya

Su nombre es Jazmín Cecilia Balbuena Escobar y es oriunda de una comunidad llamada Puerto Diana, ubicada en el distrito de Bahía Negra en el Alto Paraguay. Actualmente tiene el rango de Vice Sargento Primero Técnico dentro de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), donde marca un hito como la primera mujer indígena en integrar esta fuerza.
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En un vídeo que recorre las redes, Jazmín cuenta que pertenece a la etnia Yshir Chamacoco y relata que desde el principio fue muy bien recibida en la FAP, donde está cumpliendo el objetivo que se trazó.
“A mi comunidad, a mi familia, estoy muy agradecida por la ayuda; a Dios que nunca me dejó sola”, expresa Jazmín.
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En los últimos años, las mujeres están desempeñando un rol destacado dentro de la Fuerza Aérea Paraguaya, donde incluso se pueden encontrar pilotos de caza, técnicas de aviación y mecánicas en unidades clave como el Grupo Aerotáctico y el Grupo Aéreo de Helicópteros.