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19 de marzo de 2026 - 12:03

Jazmín Balbuena, una mujer indígena que hace historia en la Fuerza Aérea Paraguaya

Vicesargento Primero Técnico Jazmín Balbuena, primera mujer indígena en la FAP
Vicesargento Primero Técnico Jazmín Balbuena, primera mujer indígena en la FAPCaptura

Una joven de 21 años dejó su Bahía Negra natal para cumplir su sueño y hacer historia al convertirse en la primera mujer indígena que forma parte de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Se llama Jazmín Balbuena y en esta nota te contamos un poco más acerca de su hazaña.

Por ABC Color

Su nombre es Jazmín Cecilia Balbuena Escobar y es oriunda de una comunidad llamada Puerto Diana, ubicada en el distrito de Bahía Negra en el Alto Paraguay. Actualmente tiene el rango de Vice Sargento Primero Técnico dentro de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), donde marca un hito como la primera mujer indígena en integrar esta fuerza.

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La Vice Sargento Primero Técnico Jazmín Balbuena agradece a su familia y su comunidad el apoyo para cumplir sus sueños
La Vice Sargento Primero Técnico Jazmín Balbuena agradece a su familia y su comunidad el apoyo para cumplir sus sueños

En un vídeo que recorre las redes, Jazmín cuenta que pertenece a la etnia Yshir Chamacoco y relata que desde el principio fue muy bien recibida en la FAP, donde está cumpliendo el objetivo que se trazó.

“A mi comunidad, a mi familia, estoy muy agradecida por la ayuda; a Dios que nunca me dejó sola”, expresa Jazmín.

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En los últimos años, las mujeres están desempeñando un rol destacado dentro de la Fuerza Aérea Paraguaya, donde incluso se pueden encontrar pilotos de caza, técnicas de aviación y mecánicas en unidades clave como el Grupo Aerotáctico y el Grupo Aéreo de Helicópteros.