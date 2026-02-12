Cimefor, con rostro femenino: más de 1.000 mujeres culminaron el periodo de instrucción

El Cimefor 2026 culminó oficialmente su periodo de instrucción a aspirantes a oficiales de reserva que en un periodo de poco más de un mes recibieron instrucción táctica, conocimientos técnicos, primeros auxilios y gestión de situaciones de emergencia.
Según el reporte oficial, este jueves egresaron dos mil cimeforistas de los tres mil inscritos en el inicio del periodo. La cifra de dos mil egresados se compone de 1.200 mujeres y 800 hombres; es decir, una mayoría femenina por segundo año consecutivo.
El Cimefor recibe a mujeres desde 2024 por disposición del Poder Ejecutivo y, desde entonces, su presencia ha sido mayoritaria frente a los aspirantes masculinos. El teniente coronel Robert Giménez, vocero del Comando del Ejército, destacó el interés de las mujeres en la vida militar, pero sobre todo, el interés de los jóvenes de integrar las Fuerzas Armadas.
“Los jóvenes están valorando nuevamente el Cimefor”, señaló el uniformado y añadió que la experiencia es útil para aprender disciplina y ponerse metas. “Uno se conoce a sí mismo, porque conoce su capacidad y su limitación. Anteriormente era todo un honor ser cimeforista”, resaltó.
