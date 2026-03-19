“Todos por Cenade”: Iniciativa busca recaudar fondos para sostener atención a personas con discapacidad en Itapúa

El Centro de Ayuda al Discapacitado Encarnación (Cenade), en conjunto con el Rotary Club Encarnación Norte, presentó oficialmente la campaña solidaria “Todos por Cenade 2026”, con el objetivo de recaudar fondos que permitan garantizar la continuidad de sus servicios de atención integral a personas con discapacidad.

El lanzamiento se realizó en la sede de la institución, con la participación de representantes de entidades públicas y privadas que apoyan esta iniciativa. Entre ellas, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Municipalidad de Encarnación, la Gobernación de Itapúa y empresas del sector privado.

La campaña contempla dos actividades principales. La primera será la colecta urbana, prevista para el jueves 9 de abril del corriente año. En segunda instancia, el festival y comilona “Todos por Cenade”, que se realizará el domingo 12 de abril en la Costanera de Encarnación, en el sector del galpón de la Réplica de la Estación del Ferrocarril.

Desde la organización señalaron que la campaña no establece una meta fija de recaudación, sino que busca promover la solidaridad ciudadana. Además, todos los aportes ayudan a la sostenibilidad del centro.

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Atención en el Cenade

El centro brinda más de 21.000 atenciones anuales a niños, jóvenes y adultos, sin límite de edad, mediante un equipo de profesionales especializados en diversas áreas.

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Entre los servicios que ofrece se encuentran medicina familiar, neurología, fisioterapia, psicología, fonoaudiología, estudios de audiometría, además de electrocardiogramas y electroencefalogramas, todos orientados principalmente a personas con recursos limitados y con costos accesibles.

Para sostener este nivel de atención, la institución requiere un presupuesto mensual cercano a los G. 80 millones; anualmente se traduce en la necesidad de más de G. 960 millones.

El Centro de Ayuda al Discapacitado - Encarnación funciona desde el 27 de mayo de 1986, año en que se aprobaron sus Estatutos Sociales y se le otorgó la Personería Jurídica. Es una organización sin fines de lucro que está situada en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.