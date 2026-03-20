Concepción: pequeños productores se preparan para la feria durante la Semana Santa

El presidente de la Asociación de Productores Feriantes de Concepción, Gerardo Echagüe, dijo que los asociados están esperanzados en conseguir mejores ventas durante la Semana Santa. Muchos de los clientes realizan varios pedidos con antelación para asegurar los ingredientes para la chipa, la sopa y, en especial, carne de gallina, cerdo y oveja, añadió.

En cuanto a los precios, dijo que no sufrirán variaciones.

Mencionó que feriarán en el local propio que poseen en el barrio Itacurubí, en inmediaciones de la rotonda 2 de Mayo, entre el martes y miércoles santos. De esta manera, los clientes tendrán más opciones para realizar las compras para esos días.

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Echagüe señaló que se están preparando con todos los productos del campo para la venta durante la Semana Santa. Además, tendrán comidas típicas.

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Explicó que, además de los pedidos, deben abastecer a los clientes que no reservaron los diferentes productos.

Ofertas de este viernes

Este viernes los integrantes de la asociación tenían para la venta huevos caseros, almidón, frutas, verduras y hortalizas. También morcilla casera, carne de oveja, cerdo, gallina casera, batata, mandioca, queso, leche, choclo, entre otros.

Por ejemplo, la carne de cerdo es a G. 35.000, en tanto que la gallina casera, dependiendo de su tamaño, varía entre G. 50.000, G. 60.000 y hasta G. 70.000. El queso cuesta, por kilo, G. 40.000 y el almidón casero, G. 20.000.