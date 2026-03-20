Coordinan la organización de la Semana Santa en San Ignacio

En el distrito de San Ignacio, en el departamento de Misiones, iniciaron los trabajos de coordinación para lo que serán las series de actividades culturales, tradicionales y religiosas que se realizarán en este distrito durante esta Semana Santa.

En la Capital del Barroco Hispano Guaraní, en el corazón del octavo departamento, se organizan una exposición de emprendedores, feria gastronómica y el tradicional chipa apo. Además, se está habilitando el Museo Diocesano de Artes de las Reducciones Jesuíticas, así como museos de la Guerra del Chaco.

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El evento principal se llevará a cabo el Viernes Santo, 3 de abril, iniciando con la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape hasta el Centro Cultural La Barraca, donde, como cada año, se tendrá la exposición de los cuadros vivientes, que este año será una inspiración del arte gótico.

Reuniones de planificación

La intendenta de la ciudad, Cristina Ayala (ANR-HC), realizó reuniones de planificación para que el sector de emprendedores y gastronómico puedan tener un espacio acorde para la venta de sus productos, así como para que los turistas puedan acceder fácilmente y que ambos sectores resulten beneficiados.

“Siempre lo digo, y también lo decía don Koki: el evento de Tañarandy es una actividad grande, donde vienen personas de diferentes puntos del país y del extranjero, a quienes debemos facilitar la estadía en nuestra ciudad. También considero que es una oportunidad para que los emprendedores aprovechen el momento, ofreciendo sus productos, y que la presencia masiva de visitantes en San Ignacio genere un movimiento económico importante”, señaló Ayala.

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Agregó que, como cada año, la seguridad vial estará a cargo de los agentes de tránsito de la institución municipal, quienes delimitarán hasta qué sector se puede ingresar con vehículo y desde qué sector se convierte en peatonal.

“En lo que respecta a la actividad desde el Lunes Santo, este año la Municipalidad estará nuevamente abocada a acompañar a los emprendedores para la realización de una gran feria, así como a la quinta edición del tradicional chipa apo el día Miércoles Santo, la cual es un momento en familia para fortalecer nuestra tradición”, señaló.

En cuanto a la feria de emprendedores, se realizará en la plaza San Roque González de Santa Cruz, donde, como cada año, estos trabajadores tendrán la oportunidad de exhibir sus trabajos a los turistas que llegan a la ciudad.

Operativo Policial

La directora departamental de la Policía Nacional en Misiones, comisario Mirtha Ramos, mencionó que se está previendo el acuartelamiento de uniformados para garantizar la cobertura de seguridad durante los cuatro días principales de la Semana Santa en todo el departamento.

“Estaremos teniendo el apoyo en la parte técnica, que consiste en los controles de automotores, antinarcóticos y el grupo Lince. Luego, tendremos el acompañamiento de la parte táctica, que es la agrupación La Montada, que estará cubriendo la zona de Villa Florida, en vista de que, como cada año, esta zona es muy concurrida por los turistas”, indicó Ramos.