Denuncian falta de mantenimiento de la ruta PY02 pese a la millonaria recaudación por peajes

El consorcio Rutas del Este SA —integrado por las firmas Sacyr y Ocho A— obtuvo un contrato durante el mandato del expresidente Horacio Manuel Cartes (2013-2018) cercano a los 500 millones de dólares para la ejecución de la obra, así como su operación y mantenimiento por 30 años, financiado mediante el cobro de peajes y pagos estatales diferidos.

Sin embargo, usuarios reportan la presencia de extensos yuyales en la franja de dominio, lo que genera una imagen de abandono en una carretera que debería ser de primer nivel.

Tarifa de peajes

En el puesto de peaje ubicado en Nueva Londres, las tarifas vigentes son: G. 15.000 para vehículos livianos; G. 26.000 para camiones y ómnibus de dos ejes, así como livianos con acoplado; G. 44.000 para vehículos de tres ejes; y G. 58.000 para camiones de más de tres ejes.

Esta misma tarifa se mantiene en el puesto de peaje de Ypacaraí, también a cargo del Consorcio Rutas del Este SA. Pese a esta recaudación millonaria, los usuarios cuestionan la falta de un mantenimiento acorde a una ruta internacional.

Asimismo, algunos conductores advirtieron que en determinados sectores la calidad del asfalto no sería la adecuada, situación que podría derivar en accidentes de tránsito.

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Intentamos obtener la versión de la empresa a través de la encargada de Comunicación del consorcio, Nancy Garay, pero no hubo respuesta a nuestras reiteradas llamadas y mensajes telefónicos. Desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en tanto, derivaron la consulta a la vocera de la concesionaria.

La ciudadanía y los conductores exigen al consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, principalmente en lo referente a la limpieza y mantenimiento integral de la vía, atendiendo a la alta circulación y a la importancia estratégica de la ruta PY02 a nivel nacional. nivel nacional.