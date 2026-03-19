Turismo interno: Agenda de actividades para disfrutar Semana Santa en Itapúa

Se acerca uno de los acontecimientos más importantes del calendario católico, que incluye además uno de los feriados largos en los que se puede planear un viaje de turismo interno para vivir ese tiempo de reflexión en el interior del país. Sin dudas, uno de los destinos más elegidos en esta temporada es Encarnación y los principales sitios del departamento de Itapúa.

La capital departamental, recientemente declarada por la Cámara de Diputados como la “Perla del Paraguay”, concentra gran parte del sector hotelero de la región. Por consiguiente, es la más visitada por el confort que ofrece a los turistas y por su cercanía a importantes sitios que se pueden visitar.

En el ámbito del turismo religioso, que es el más requerido durante la Semana Santa, los sitios más emblemáticos son, por ejemplo, la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, ubicada en el microcentro de la ciudad. La construcción de la actual catedral se inició en 1913 y, luego de varias interrupciones por diversos acontecimientos, continuó en 1927, bajo el gran impulso del Rvdo. Padre José Kreusser, SVD.

Otro de los lugares especiales para conocer es el Santuario Natural de la Virgen de Itacuá, ubicado a 10 kilómetros del microcentro, que ofrece una experiencia de solemnidad y paz, con un ambiente natural único a orillas del río Paraná.

Su rica historia es uno de los acervos culturales más importantes de la ciudad. La devoción a la Virgen surge tras su aparición en el sitio para guiar a navegantes en ese punto del cauce hídrico.

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Agenda de actividades

El viernes 27 de marzo se realizará un Concierto de Semana Santa, organizado por la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y el Centro Paraguayo Alemán. Será de acceso libre y gratuito en el salón auditorio de la institución, ubicada sobre la calle Padre Kreusser e Independencia Nacional.

Para el domingo 29 de marzo se espera la celebración religiosa de la bendición de ramos, frente a la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, así como en la Parroquia de Itacuá. La actividad incluirá el rezo del santo rosario a las 9:00, mientras que la bendición y misa serán a las 10:00.

Para el martes 31 de marzo, se desarrollará en la sede de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Turista Roga de Encarnación, un “Taller de cocineritos”. La actividad será un instructivo para niños sobre cómo elaborar la tradicional chipa. El sitio está ubicado sobre ruta PY01 y avenida Padre Bolik, y la actividad iniciará a las 16:00.

El viernes 3 de abril se realizará una representación del Viacrucis en el Santuario de la Virgen de Itacuá, a partir de las 15:00.

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Actividades en el departamento

En la ciudad de Coronel Bogado, distante a 40 kilómetros de Encarnación, se desarrollará la actividad “Chipa Apo Semana Santa Rehegua”, en la plaza José Félix Bogado, a partir de las 9:00, el martes 31 de marzo. Se trata de la realización de chipa con las tradicionales chiperías de la ciudad, considerada la Capital Nacional del Chipa.

En la ciudad de Cambyretá, el martes 31 de marzo, se realizará un concurso de “Chipá Apo” frente a la explanada de la municipalidad, donde premiarán a la mejor chipa. El concurso iniciará a las 8:00.

En el distrito de Capitán Miranda, el jueves 2 de abril se realizará un Karu Guasú en el Parque Acuático El Dorado, con entradas a G. 20.000. Asimismo, el domingo 5 de abril se realizará la “Búsqueda de Huevo de Pascua”, con entradas a G. 20.000. El parque se halla ubicado sobre Calle A, a dos kilómetros de la ruta PY06.