Exsenador “Kencho” Rodríguez es condenado por difamar al abogado Felino Amarilla

La sentencia en contra del exsenador por el Frente Guasú “Kencho” Rodríguez fue dictada este viernes por el Tribunal Unipersonal presidido por la jueza Mesalina Fernández, quien dio por acreditado el hecho punible de difamación, cometido en contra del Abg. Felino Amarilla.

“En el juicio oral quedó acreditado, más allá de toda duda razonable, que él (Kencho) le atribuyó a Felino Amarilla haberle robado tierras a Antebi y que le trató de narcotraficante”, resaltó el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, representante del letrado querellante.

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Respecto al tipo penal de calumnia, la jueza Mesalina Fernández resolvió absolver de culpa a reproche al exparlamentario por el Frente Guasu, con el argumento que no se pudo superar el dolo que requiere este hecho, que es un “dolo de a sabiendas”, según explicó Duarte Cacavelos.

En cuanto al hecho de la injuria, que también fue acusado por el querellante Abg. Felino Amarilla, el Tribunal de Sentencia Unipersonal dio por acreditado el tipo penal, pero que existe un reproche reducido, debido a que al momento de cometer la injuria “Kencho” Rodríguez se encontraba en un momento de excitación emotiva, en consecuencia resolvió eximir de pena al encausado.

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Además de la pena de multa, con suspensión a prueba por el plano de un año, Rodríguez debe cumplir ciertas reglas de conducta, como no cambiar de domicilio y un pedido de disculpas a Felino Amarilla, ya sea a través de un medio de comunicación de su elección o mediante una red social abierta.

Determina alcance del fuero

A criterio del Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del querellante Felino Amarilla, la sentencia que condena a “Kencho” Rodríguez es trascendental, ya que determina los alcances del fuero parlamentario.

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“La defensa de Kencho Rodríguez es que sus expresiones en relación a Felino Amarilla fueron cuando él era senador, en consecuencia, a su criterio, los fueros le amparaban en todas partes y aun después de dejar el cargo, para ser inmune en cuanto a sus palabras”, resaltó el letrado.

Al respecto Duarte Cacavelos agregó que la inmunidad de palabra es absoluta, pero dentro del Legislativo, mientras un legislador está en ejercicio de sus funciones, tal como establece la Constitución Nacional.

Remarcó que el Art. 35 del Código Penal es más claro aún al señalar que los parlamentarios no serán responsables por las opiniones emitidas en sus funciones, en su sala de sesiones o las comisiones. “La jueza Mesalina Fernández fue clara al respecto, ya que al momento de dictar la sentencia señaló que un legislador no puede estar diciendo lo que quiera por la radio”, sentenció el representante de la querella.

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Difamación de Kencho contra abogado

La querella autónoma de difamación, calumnia e injuria que promovió el abogado Felino Amarilla Goitía, tiene su origen en una entrevista que se le realizó al “Kencho” Rodríguez, en el programa “La Primera Mañana” que se transmite por Radio ABC Cardinal 730 AM, conducido por los periodistas Enrique Vargas Peña, Javier Panza y Sara Moreno, el pasado 19 de setiembre de 2022.

En ABC Cardinal Felino Amarilla Goitía, había relatado en una entrevista -previa a la realizada al senador Rodríguez-, que cuestionaba un proyecto de ley que pretende abrir un camino vecinal en el tramo Retiro Alegre - San Carlos del Apa, departamento de Concepción, porque este camino ya existe desde hace varios años y porque la expropiación de dichas tierras afectaría el ecosistema del lugar poniendo en peligro a los animales y plantas silvestres.

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Posterior a la entrevista al abogado Felino Amarilla, y el mismo día 19 de setiembre de 2022, se realizó otra entrevista al legislador Kencho Rodríguez en el mencionado programa radial de la cual se extraen las siguientes expresiones:

“... nadie quiere que pasen los caminos ahí por las 30 o 40 pistas clandestinas que existen, el narcotráfico desde las 5 de la mañana Señor Enrique Vargas Peña, los vuelos de aeronaves en el lugar, jocosamente le pedí al ministro (Arnoldo) Wiens que construya una torre de... para que nos habilite......”, expresó Rodríguez en parte de la entrevista radial.