Ley de datos personales en Paraguay: desde cuándo entra en vigencia y qué cambia para los ciudadanos

La directora general de asesoría jurídica del MITIC, Adriana Ramos, explicó que el principal cambio de la nueva ley de protección de datos personales es el poder que adquieren las personas sobre sus propios datos. “Ahora vos decidís qué pasa con tus datos”, afirmó en un video difundido en redes sociales institucionales.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Según detalló Ramos, la normativa modifica una práctica habitual: el desconocimiento sobre quién maneja nuestra información personal. “Antes, en la mayoría de los casos, no sabíamos quién tenía nuestra información ni para qué la usaban. Con la ley 7593 esta realidad debe cambiar”, sostuvo.

Indicó que partir de la vigencia, cualquier ciudadano podrá:

Saber qué datos tienen sobre él

Consultar para qué se utilizan

Conocer con quién se comparten

Saber por cuánto tiempo serán almacenados

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Además, la ley introduce derechos concretos:

Solicitar la corrección de datos

Pedir la eliminación de información

Exigir que se usen solo para el fin autorizado

Oponerse a su uso

Ramos también hizo énfasis además en que el ciudadano debe tener sobre todo información sobre el consentimiento y poder retirarlo cuando lo desee. “El consentimiento ya no puede ser confuso ni escondido en letras pequeñas, debe ser claro, informado y podés retirarlo cuando quieras. Tus datos no son un trámite, son parte de tu identidad y la ley te protege”, sentenció.

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¿Qué son los datos sensibles?

Consultada respecto a esa nueva ley, la directora jurídica del Mitic también habló esta mañana sobre la definición de “datos sensibles”, es decir, aquellos que requieren mayor protección.

De acuerdo con Ramos, se incluyen:

Datos biométricos

Datos genéticos

Información sobre menores de edad

Creencias religiosas

Afiliación política

Orientación o preferencias sexuales

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“Son datos que pueden identificar a una persona o que pueden ser utilizados para discriminarla”, explicó.

No afecta el acceso a información pública

Ante cuestionamientos, nuevamente insistió en que la normativa no limita el acceso a datos públicos. “Si eso es dato público, es información pública, eso va a seguir siendo así”, afirmó Ramos.

Como ejemplo, mencionó que las declaraciones juradas de funcionarios seguirán siendo accesibles, ya que forman parte del control ciudadano.

La funcionaria señaló además que la ley permite distinguir entre información pública vinculada al ejercicio de una función y los datos privados que pertenecen al ámbito personal. Hizo énfasis en que incluso en el caso de autoridades, existe un límite.

“Todo lo que haga en el ejercicio de su función es público, pero también tiene derecho a que sus datos sensibles sean protegidos”, indicó.

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¿Desde cuándo entra en vigencia?

Si bien la ley ya fue promulgada, su implementación será progresiva y requerirá reglamentación para definir plazos concretos y mecanismos de aplicación.

Este proceso será clave para determinar desde cuándo los ciudadanos podrán ejercer plenamente los nuevos derechos establecidos.

No obstante, desde la institución informaron que entrará en vigencia recién a partir de finales del 2027.