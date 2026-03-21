Nacionales
21 de marzo de 2026 - 14:48

Cuatro tenistas paraguayos competirán en el Sudamericano Sub-12 en Brasil

Los tenistras representantes del Paraguay son; Zamir Jacobo, Alex Recalde , Paula Román y Annabella Arrúa.
Los tenistras representantes del Paraguay son; Zamir Jacobo, Alex Recalde , Paula Román y Annabella Arrúa.

QUIINDY. Cuatro talentosos tenistas representarán a Paraguay en la categoría 12 años, damas y varones, en el campeonato que se desarrollará del 23 al 28 de este mes en Río de Janeiro, Brasil, con sede en el Rio Tennis Club. El torneo es organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat).

Por Emilce Ramírez

Este importante evento reunirá a grandes promesas del tenis juvenil y otorgará un premio único: la campeona y el campeón obtendrán un Wild Card para el cuadro principal del prestigioso IMG Future Stars 2026 en Grecia, según informó la organización del Cosat.

El tenista Alex Recalde, oriundo de Quiindy.
El tenista Alex Recalde, oriundo de Quiindy.

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Los representantes de Paraguay serán Zamir Jacobo, Alex Recalde, Paula Román y Annabella Arrúa, quienes competirán con la ilusión de asegurar el Wild Card, lo que les permitirá participar directamente en el torneo juvenil sin pasar por las eliminatorias previas, explicó Gustavo Recalde, padre de uno de los participantes.

Los convocados que competirán para el cuadro principal del prestigioso IMG Future Stars 2026 en Grecia.
Los convocados que competirán para el cuadro principal del prestigioso IMG Future Stars 2026 en Grecia.

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Asimismo, destacó que la organización del evento cubrirá los pasajes aéreos de ida y vuelta a Grecia para los campeones y un entrenador acompañante, mientras que la estadía y otros gastos correrán por cuenta de los padres.