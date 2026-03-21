Cuatro tenistas paraguayos competirán en el Sudamericano Sub-12 en Brasil

Este importante evento reunirá a grandes promesas del tenis juvenil y otorgará un premio único: la campeona y el campeón obtendrán un Wild Card para el cuadro principal del prestigioso IMG Future Stars 2026 en Grecia, según informó la organización del Cosat.

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Los representantes de Paraguay serán Zamir Jacobo, Alex Recalde, Paula Román y Annabella Arrúa, quienes competirán con la ilusión de asegurar el Wild Card, lo que les permitirá participar directamente en el torneo juvenil sin pasar por las eliminatorias previas, explicó Gustavo Recalde, padre de uno de los participantes.

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Asimismo, destacó que la organización del evento cubrirá los pasajes aéreos de ida y vuelta a Grecia para los campeones y un entrenador acompañante, mientras que la estadía y otros gastos correrán por cuenta de los padres.