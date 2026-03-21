Indígenas no liberarán camión del Indi hasta que su presidente pida disculpas

Las comunidades indígenas de Laguna Negra, en el Chaco, exigen la presencia del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para que dé explicaciones por el traslado de un cadáver en un camión de carga.

Roberto Antonio Flores, líder indígena de la comunidad de Damasco -del cual era miembro el fallecido-, afirmó que la situación generó indignación generalizada.

Según indicó, el cuerpo ya fue sepultado debido a las condiciones. “Ya se hizo el sepelio. Ayer, se enterró porque por el estado ya era complicado que quedara unas horas más”, relató.

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La comunidad de Laguna Negra, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, se encuentra aproximadamente a 492 kilómetros de Asunción.

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Prometieron ambulancia, pero enviaron un camión

Flores detalló que inicialmente el Indi prometió enviar una ambulancia para el traslado del fallecido desde Asunción hasta la comunidad, pero finalmente llegó un camión de carga.

“‘Ahí se van, ya te va a buscar ambulancia’, le dijo el presidente del Indi al hermano y de repente llegó ese camión de carga”, contó.

Ante la falta de alternativas, la familia aceptó el traslado en esas condiciones. El viaje duró cerca de 12 horas debido al mal estado de los caminos y las condiciones del vehículo.

“Con ese camión de carga vinieron despacio, casi 12 horas porque el camino es feo. Como inhumano ellos nos tratan”, cuestionó.

Retienen el camión como medida de presión

Como medida de protesta, la comunidad decidió retener el camión del Indi hasta que el titular de la institución acuda personalmente a dialogar con ellos.

“Ahora mismo está todavía acá. La gente de Laguna Negra, en general, y todos los líderes pidieron que, para liberar, que venga el presidente Indi a hablar”, explicó Flores.

Aclaró que la retención no responde a un acto violento, sino a una forma de garantizar el diálogo. “No es que lo retenemos por enojo, lo que nosotros queremos es hablar nomás con el presidente Indi”, sostuvo.

Disculpas no convencen

El dirigente indicó que las disculpas del presidente del Indi llegaron únicamente a través de intermediarios, lo que consideran insuficiente.

“Solamente su secretaria nomás creo que decía que él pidió disculpas a todos los líderes. Sí o sí tiene que venir acá mismo para pedir las disculpas”, sostuvo.

Samaniego hoy se embarró más al intentar explicar la situación. Cayó una y otra vez en contradicciones e intentos de repartir para otro lado la culpa, incluso pretendiendo responsabilizar al hermano del fallecido.

Familia advierte sobre futuros casos

La familia del fallecido también exige la presencia del titular del Indi y advierte sobre posibles situaciones similares si no hay cambios.

“Ellos dicen que sí o sí tiene que venir el presidente Indi para conversar junto con los líderes. Que si se deja actuar así, más adelante puede venir un cuerpo en un transganado”, relató Flores.

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Además, denunció que el traslado fue riesgoso debido al estado de los caminos. “Una vez se cayó en un cuneta. Se juega con el cuerpo al traer así. No es la forma de llevar un cuerpo en un camión”, concluyó.

La comunidad insiste en que no liberarán el vehículo hasta que el presidente del Indi se presente en la zona y dialogue con los líderes, según mencionó.