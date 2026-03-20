INDI envió el cadáver de un indígena hasta el Chaco en un camión de carga y la comunidad reaccionó así

Los líderes comunitarios denunciaron que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) trasladó el cadáver de un joven indígena en un camión de carga común, como si se tratara de mercadería, en lugar de utilizar un vehículo fúnebre o una ambulancia.

El joven había fallecido el miércoles de madrugada. Ante la falta de recursos de la familia, recurrieron al INDI para el traslado hasta su comunidad, ubicada a aproximadamente unos 500 kilómetros de Asunción. Sin embargo, la respuesta estatal llegó con un camión de carga.

“No había otra opción”, sostiene el INDI

Desde la dirección de logística del INDI, explicaron que la ambulancia institucional se encontraba con desperfectos mecánicos.

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Según Fernando Román, encargado de Logística del INDI, se consultó al hermano del fallecido, Leandro Maidana, si aceptaba el traslado en el camión disponible para evitar que el cuerpo pasara otra noche en Asunción.

“Él manifestó que estaba de acuerdo. Lo único que podíamos hacer era trasladarle en un camioncito que tenemos”, indicó Román.

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El presidente del INDI también reforzó esta postura, y aseguró que contaban con la autorización de los familiares para proceder de esa manera ante la urgencia y la falta de apoyo de otras instituciones.

El testimonio del hermano

A pesar de la versión del INDI, el relato del hermano del joven fallecido demuestra la desesperación que se vivió en ese momento. Los líderes compartieron las expresiones del hermano.

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“Cuando llegó el camión, el chofer me dijo: ‘Alzá nomás ya todas tus cosas y vamos’”, relató el familiar a los líderes locales. El joven explicó que había aceptado la situación únicamente porque el cuerpo ya tenía olor y no tenía otra forma de llevar a su hermano a casa.

“Si yo no aceptaba el camión, iba a amanecer otra vez con el cuerpo de mi hermano ahí”, había expresado el hermano a los líderes.

Camión retenido como medida de protesta

Al llegar a la comunidad el jueves por la tarde, la indignación de la comunidad fue generalizada. Consideraron el hecho como una falta de respeto total a la dignidad humana y a sus costumbres. Como medida de fuerza, decidieron retener el camión del INDI en la zona de Laguna Negra.

Ignacio Rojas, presidente de la Organización de los Pueblos Guaraní Ñandeva (OPÑ), confirmó que el vehículo sigue detenido como garantía para lograr un compromiso real de las autoridades. Asimismo, detalló que los líderes indígenas ya realizaron una reunión par tomar postura sobre lo que sucedió.

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Los líderes exigen que el presidente del INDI se haga presente para explicar por qué no se gestionó una ambulancia o un servicio funerario privado, y para asegurar que ningún otro compatriota pase por una situación tan dolorosa y ofensiva.

El cuerpo del joven tuvo que ser enterrado casi de inmediato. Se realizó un velorio de apenas cinco minutos, debido al avanzado estado de descomposición tras el largo viaje en la carrocería del camión.