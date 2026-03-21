San Ignacio: actividades de Semana Santa generan una importante inyección económica, dice comerciante

Desde la Cámara de Comercio de la ciudad de San Ignacio, Misiones, mencionaron que las diversas actividades a realizarse en esta Semana Santa en esta comunidad, como también en Tañarandy, generan un ingreso económico muy importante, el cual beneficia a todos los sectores.

“Las actividades de Semana Santa en Tañarandy son un evento ya tradicional que se hace aproximadamente hace más de 30 años los Viernes Santos en la barraca y también en la iglesia de esta comunidad, la cual atrae a visitantes de todas partes y eso beneficia bastante al comercio ignaciano”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Oscar Colmán.

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El impacto económico es tan grande que sale favorecida toda una ciudad y principalmente el sector comercial y hoteleria, ya que los turistas que vienen se quedan en hoteles, hospedajes y posadas turísticas, las cuales se llenan por completo en cada temporada.

“También salen beneficiados el sector gastronómico, porque la gente quiere probar, quiere consumir las comidas típicas de nuestra zona, y aparte el sector de emprendedores locales, los emprendedores que vienen de otras zonas, también salen beneficiados, ya que se instalan en la zona peatonal por donde pasan los visitantes y así ofertarles sus productos”, agregó.

Actualmente, el sector de hotelería y hospedajes ya está con un 80% de ocupación, con reservas realizadas con antelación, ya que la ciudad de San Ignacio actualmente no solo ofrece las actividades de Tañarandy, sino que desde el martes santo ya se tiene una serie de eventos para compartir y conocer las tradiciones y las costumbres de nuestros antepasados.

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De acuerdo al programa de actividades presentado desde la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), son: martes 31 de marzo, presentación de la obra “Manga Ñembosarai” a las 19:00 hs en el hotel Piringo.

Luego, miércoles 1 de abril, tradicional chipa apo desde las 8:00, al costado de la Iglesia San Ignacio; jueves 2 de abril, feria de arte, artesanía y emprendedores en Artesano Roga Tañarandy a las 9:00; mismo día, pero a las 20:30, presentación teatral en el parque Pa’i Ykua.

El día viernes 3 de abril, viacrucis en la comunidad de Tañarandy desde las 7:00 y a las 17:00, procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvaga Rape hasta la Barraca y presentación de los cuadros vivientes.