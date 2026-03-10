De “imbécil” a “decorado sin visa”: en medio del debate de SOFA diputados se bombardean

La Cámara de Diputados sancionó hoy por amplia mayoría el acuerdo con Estados Unidos de América sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA - Status of Forces Agreement) tras un debate que por momentos se tornó álgido entre opositores y cartistas, ya que a estos últimos les cuesta justificar la hipocresía, pues hasta hace poco se declaraban “antiimperialistas”.

Lea más: Diputados sanciona el acuerdo militar con EE.UU. denominado SOFA

El diputado Raúl Benítez (independiente) empezó compartiendo un video con virulentas reacciones de diputados cartistas de no hace mucho, cuando EE.UU. impuso sanciones económicas tras la designación como “significativamente corrupto” de su líder, Horacio Cartes.

Fueron cuatro videos de los diputados cartistas Rodrigo Gamarra, Rocío Abed, Cristina Villalba y Yamil Esgaib donde el discurso en común era la “soberanía” y no admitir “injerencias externas”.

“Cambiante es la política... estos eran los discursos cuando se le designó significativamente corrupto a Horacio Cartes. Hace unos años aliados de Nicolás Maduro (expresidente de Venezuela ahora preso en EE.UU.) hoy aliados de Javier Milei. El año pasado rompían con la DEA (Agencia de Control de Drogas) y hoy dicen: Vamos a entregar la soberanía para luchar contra el narcotráfico”, remarcó Benítez.

El legislador remarcó que entre tantos cambios de postura entre los cartistas hay en el fondo una coherencia: la de ajustar sus discursos y posiciones de acuerdo a su conveniencia y hoy es estar del lado de EE.UU. para cuidar el “perdón” a su patrón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enojado, Yamil Esgaib recurre al insulto

Intentando justificar su cambio de posición, el diputado cartista Yamil Esgaib se puso nervioso y también compartió su propio video, uno en tono español que decía: “El tonto se equivoca, el idiota repite, el imbécil insiste”.

Lea más: Cartistas llegaron a la casa de Cartes en señal de apoyo tras sanción de EE.UU.

“Categoría imbécil... varios evidentemente, porque no puede ser pues que permanentemente se insista en tratar de tergiversar la verdad. Con mucho coraje -y felicito a mis colegas que en su momento han defendido la soberanía paraguaya ante un badulaque que vino acá a representar al país que es el que más ayuda y que más queremos los paraguayos (sic) que es EE.UU.“, dijo Esgaib.

El mismo se refirió sin nombrar al exembajador de los EE.UU. en nuestro país Marc Ostfield, a quien los cartistas siguen culpando de las sanciones contra Cartes.

“Vino un imbécil a hacer macanada acá y nosotros defendimos y protestamos, pero había otros imbéciles que aplaudían y festejaron las barbaridades que cometió ese personaje”, acotó Esgaib, sin que la presidencia le llamase la atención por el exabrupto.

Ortega le respondió al “sin visa”

A su tiempo, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) le respondió a Esgaib sin exaltarse, pero pisando el callo del cartista con un video casi a tono de meme de la mediática argentina Moria Casán que decía: “Ey, ey, ey, el decorado se calla”.

“No me acuerdo bien cómo era el video que expuso el colega. El tonto, el idiota, el imbécil... sala técnica te pido un video que pasé. (Tras reproducir el video, retomó). El decorado se calla. Los sin visa, ni hablar cuando estamos hablando de un tema de los EE.UU., ni hablar los sin visa", le trucó Ortega.

Esto haciendo referencia a Esgaib y su familia a quienes el Gobierno de los Estados Unidos les retiró la visa, algo que él mismo se encargó de comunicar muy enojado en su momento.

Esgaib, muy a su estilo bravucón, interrumpió en su alocución a Ortega, la cual sin perder la paciencia replicó: “El decorado se calla, el decorado se calla”.

Luego prosiguió en su argumentación y el proyecto terminó votándose y sancionándose.