Homicidio culposo: procesan a médicos, anestesistas y enfermera del Hospital Materno Infantil San Pablo

La imputación por supuesto homicidio culposo presentada por la fiscala Teresita Torres tiene relación con la muerte de la paciente Cynthia Lorena Gómez González, de 34 años, quien ingresó al Hospital Materno Infantil San Pablo a las 09:30 del 6 de abril de 2024, con 38,3 semanas de embarazo. La mujer falleció al día siguiente, tras dar a luz.

Los médicos imputados son el Dr. José Rodrigo Rigoni Riveros: Jefe de Guardia responsable de la supervisión y técnica quirúrgica; la Dra. María Belén Espinoza Núñez médica, cirujana responsable de la intervención y el cierre de la paciente y las Dras. Liz Paola Aguayo Báez y Sara Fernanda Villalba Szcerra, quienes intervinieron en el manejo de la paciente descompensada previo al óbito.

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La nómina de imputados sigue con las anestesiólogas Dra. María Estefanía Ramírez Cárdenas y la Dra. Silvia Carolina Ramírez Romero, ambas residentes, responsables de la evaluación clínica postoperatoria y monitoreo y la Lic. Laura Beatriz Duarte, enfermera responsable del monitoreo de signos vitales y asistencia inmediata en sala.

Cámara decidirá admisión de querella por supuesto homicidio culposo

La imputación fue admitida por el juez penal de Garantías Mirko Valinotti, al igual que la querella adhesiva presentada por los abogado Cristóbal Morales González y Sebastián Fleitas Trigo, en representación de los padres de la paciente fallecida, Antonio Gómez Gauto e Ignacia González de Gómez.

A través del auto interlocutorio N° 161 del 19 de julio pasado, el juez penal de Garantías Mirko Valinotti rechazó un recurso de reposición contra la admisión de la querella planteado por la defensa de Rigoni, a cargo del abogado Milciades Centurión.

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Ahora, el expediente fue derivado al Tribunal de Apelación, segunda sala, que debe resolver si confirma o no la decisión del juez Valinotti. Recién una vez que la cámara se expida, el magistrao podrá convocar nuevamente a los procesados para la audiencia de imposición de medidas.

Cynthia Gómez tenía antececedentes de hipertensión y estaba medicada por médicos del citado nosocomio, donde siguió su tratamiento prenatal. A las 13:30 del 6 de abril de 2024, la paciente fue ingresada a la Unidad de Ginecología y Obstetricia para un parto normal, sin embargo, tras detectarse bradicardia fetal, a las 16:20 se decidió realizar una cesárea de urgencia.

Signos de alerta ignorados en el Hospital Materno Infantil San Pablo

La imputación refiere que tras dar a luz, la madre presentó complicaciones que fueron escalando como consecuencia de la inacción de los ahora imputados, con el lamentable final ya conocido.

La fiscala Torres afirma que durante la cirugía, que se desarrolló entre las 16:40 y 17:45, hubo negligencia en el acto quirúrgico y ciierre.

“En esta etapa se identifica la responsabilidad del equipo de cirugía por no controlar la hemorragia interna antes de finaliz la intervención: El Dr. José Rodrigo Rigoni Riveros (Jefe de Guardia) responsable de supervisión y técnica quirúrgica. Se le atribuye haber reportado una hemostasia“satisfactoria” cuando, según la autopsia, existía un sangrado activo en el parametrio derecho que nunca fue cohibido. La Dra. María Belén Espinoza Núñez (Médica Cirujana, responsable de la intervención y el cierre). Al igual que el Dr. Rigoni, habría cerrado a la paciente y permitido su envío a recuperación con una hemorragia interna en curso", afirma Torres en su imputación.

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En el periodo comprendido entre las 18:00 y las 20:00, la paciente sufrió una caída estrepistosa de la presión arterial, pero esta inestabilidad hemodinámica fue ignorada.

“Se señala a las responsables de la evaluación clínica por minimizar los signos vitales de alarma de la paciente: Las doctoras María Estefanía Ramírez Cardenas y Silvia Carolina Ramírez Romero (Anestesiólogas Residentes, responsables del monitoreo postoperatorio), habrían minimizado una caída crítica de la presión arterial (72/42) atribuyéndola a efectos de la anestesia, ignorando que era un signo clinico de sangrado interno, detectado luego por los forenses”, explica Torres.

Catorce avisos de los familiares fueron desatendidos

A su vez, la enfermera Laura Duarte fue imputada por desatención en sala y el incumplimiento de los manuales de alerta temprana.

“El Sr. Antonio Gómez Gauto (padre de la víctima) declaró que al visitar a su hija notó que estaba “helada, totalmente fria”. Al alertar sobre este estado, la enfermera Lic. Laura Beatriz Duarte (Enfermera responsable del monitoreo de signos vitales en sala), habría respondido que era “normal” sin levantarse de su silla para asistir a Cynthia Lorena Gómez González", señala la imputación.

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La fiscala Teresa Torres resalta que se ignoraron hasta 14 avisos de los familiares y síntomas como anuria (falta de orina por 8 horas), que indicaban shock hipovolémico en evolución.

A las 03:30 del 7 de abril, la paciente ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos donde al ingreso presentó un paro cardiorrespiratono que fue revertido mediante maniobras de reanimación, minutos despues vuelve a presentar otro paro cardiorespiratorio, se practicaron maniobras de reanimación, sin éxito y a las 04:56 se declaró el óbito.

La causa de muerte fue “shock cardiogénico y séptico debido a sepsis punto de partida indeterminada, puerpera quirúrgica”.

Junta médica detectó falencias en la atención

“Según la Junta Médica y esta Representación Fiscal, todos los imputados habrían incurrido en las siguientes omisiones graves respecto a los manuales del Ministerio de Salud: Omisión del “Código Rojo”: A pesar de los signos evidentes de hemorragia (sangrado visible, palidez, anuria), se omitió la activación de este protocolo de emergencia. (...) Falta de la Escala PRECO: No se registró la hoja de alerta precoz, lo que retrasó las medidas de control de hemorragia y reanimación avanzada (...)“.

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La Junta Médica realizada por las médicas forenses María Sol Espínola, Lilian Rolin y Celia Vázquez resaltó que se trataba de un embarazo de alto riesgo, debibo a las patologías que presentaba la paciente (hipertensión y obesidad grado 3).

“No se registró hoja de alerta precoz y no se activó el código rojo que el protocolo actual del MSP establece como primera medi casos como este, lo que retrasó la instauración de medidas de control de hemorragia y reanimación avanzada. Esto cotejamos con el informe de la autopsia, que informa que la causa de muerte fue un Shock Hipovolémico lleva a una falla multiorgánica, shock cardiogénico y la muerte”, concluyeron las forenses.