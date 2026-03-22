Hospital Nacional de Itauguá: médicos denuncian recorte de cupos para pasantías rurales

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) denunció el nuevo escenario que enfrentan los médicos residentes del Hospital Nacional de Itauguá (HNI). Según la organización gremial, una modificación en la reglamentación de las pasantías rurales para este 2026 reduce drásticamente la cantidad de pasantes que pueden quedarse en su institución formadora, pasando de un 30% a apenas un 10%.

Lea más: Hospital Nacional de Itauguá: “Queremos que sea una referencia a nivel internacional”, dijo Peña

Según la lista de sedes para pasantias rurales actualizado al 26 de febrero último, en el Hospital Nacional se tendrá apenas dos médicos pasantes rurales para medicina interna, uno para ortopedia y traumatología y, uno para endoscopia digestiva.

El HNI es el principal hospital de referencia para casos complejos en el país. En febrero, atendió 23.399 consultas ambulatorias, 6.286 consultas de urgencia, 16.099 estudios de imágenes y, realizó 1.508 cirugías, por lo que la medida de reducir la cantidad de médicos pasantes, impactaría directamente en la operatividad de uno de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) con mayor demanda y, que ya arrastra años de déficit en la reposición de profesionales que abandonaron el centro por diversos motivos.

Un hospital de alta complejidad “sin médicos”

Desde el Sinamed subrayan que la reducción de estos cupos agrava la falta de contratación de médicos especialistas y subespecialistas. “Esta situación afecta la capacidad de respuesta del Hospital Nacional en todas sus especialidades”, reza un comunicado del gremio, recordando que la demanda de atención médica de alta complejidad ha ido en aumento debido a la crisis de disponibilidad de profesionales.

Desde el Sinamed se insta a las autoridades a realizar una revisión inmediata de la normativa, advirtiendo que, de no reverse el porcentaje, afectará directamente la atención de pacientes que llegan desde distintos puntos del país buscando respuestas que solo un hospital de referencia como el de Itauguá puede brindar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Priorizar centros de referencia

Desde Sinamed indican que los hospitales especializados deben ser priorizados en la asignación de pasantías rurales y contrataciones hasta alcanzar la cantidad óptima de personal requerida. De lo contrario, el sistema de salud pública enfrentará un escenario aún más crítico para la población más vulnerable.

Lea más: Círculo Paraguayo de Médicos denuncia “caos” y riesgos en la formación de especialistas

El pasado 16 de marzo, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) también denunció “distorsiones” en las pasantías rurales, criticando que se envíen especialistas de alta complejidad (como oncólogos) a centros que no tienen la infraestructura para que ellos ejerzan su especialidad. El gremio calificó la situación de “despilfarro de recursos”.