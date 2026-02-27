Hospital Nacional de Itauguá: “Queremos que sea una referencia a nivel internacional”, dijo Peña

El Poder Ejecutivo presentó el que busca ser “un nuevo modelo de gestión en la salud pública” en el marco de la obra para el renovado Hospital Nacional de Itauguá, que según el anuncio del presidente Santiago Peña, será uno de los centros de alta complejidad más modernos y equipados de Latinoamérica.

“Este proyecto es parte del resurgir de un gigante que vuelve a creer en su propio potencial”, dijo Peña, quien recordó su visita al Hospital Nacional de Itauguá en 2024, cuando junto a la primera dama, Leticia Ocampos, publicaron un video en el que expresaban su indignación por la situación que atravesaba el centro asistencial.

Dos años después, y luego de varias negociaciones para conseguir que Itaipú financie proyectos de salud pública, le llegó el turno a este hospital donde, según las palabras de Peña “el proceso ya se inició y no tiene retroceso”. El presidente señaló que el anhelo, más allá de que el Hospital de Nacional Itauguá vuelva a ser un centro de referencia, es que el Paraguay “vuelva a emerger con toda la fuerza”.

Durante el acto, desarrollado en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, se concretó la firma del contrato entre Itaipú y el Hospital Israelita Albert Einsteinde Brasil, cuyo director Sidney Klajner destacó que el proyecto brindará a los paraguayos “el acceso a la salud, combinado con patrones de excelencia en la asistencia, la gestión, la operación, con foco en la humanización”.

Capacidad y servicios proyectados para el nuevo Hospital Nacional de Itauguá

El futuro hospital contempla una capacidad de 1.039 camas, incluyendo 160 camas de unidades de terapia intensiva para adultos, pediátricos y neonatales. También se prevén 30 quirófanos y una cartera de servicios que incluye: