Nacionales
22 de marzo de 2026 - 13:54

Paraguay Planta celebró su duodécima edición con 700 nuevos árboles

De izquierda a derecha: el ingeniero José Rodríguez, encargado de la Reserva Guarapí, Danielle Dunne, embajadora del Reino Unido en Paraguay y Osvaldo Turlan, director Ejecutivo de A Todo Pulmón Paraguay Respira.
De izquierda a derecha: el ingeniero José Rodríguez, encargado de la Reserva Guarapi, Danielle Dunne, embajadora del Reino Unido en Paraguay y Osvaldo Turlan, director Ejecutivo de A Todo Pulmón Paraguay Respira.

La organización ambiental A Todo Pulmón Paraguay Respira celebró ayer la 12 edición de Paraguay Planta, una de sus emblemáticas campañas de reforestación. En una jornada llena de compromiso, cerca de 200 voluntarios plantaron 700 árboles nativos en la Reserva Natural Guarapi, ubicada en Yaguarón.

Por ABC Color

Esta nueva edición de Paraguay Planta se realizó el sábado 21 de marzo coincidencia con el Día Internacional de los Bosques, y reunió a voluntarios de empresas, instituciones, organizaciones, comunidades, familias y personas comprometidas con el ambiente.

Entre las especies plantadas destacan principalmente árboles frutales nativos del Paraguay, que enriquecerán la diversidad alimentaria disponible para la fauna silvestre que habita la reserva. Además, se incluyeron árboles de gran porte que favorecen la regeneración natural del bosque y que proporcionan hábitat y refugio esencial para diversas especies animales.

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Entre lo plantado se encontraban ejemplares de jacarandá, arary, kurupa’y kuru, yvapovõ, yvapurû, guayaba, samu’u, yvyra pytã, yvahái, tajy pytangy, pakuri y otros.

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Esta edición reafirmó el espíritu de lo que significa Paraguay Planta, que desde su lanzamiento en 2019, movilizó a miles de personas en acciones concretas de restauración ambiental con el objetivo de contribuir a la recuperación de ecosistemas y la biodiversidad paraguaya con cerca de 55.000 árboles plantados hasta la fecha.

Paraguay Planta 2026.
Paraguay Planta 2026.

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