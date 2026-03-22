Paraguay Planta celebró su duodécima edición con 700 nuevos árboles

Esta nueva edición de Paraguay Planta se realizó el sábado 21 de marzo coincidencia con el Día Internacional de los Bosques, y reunió a voluntarios de empresas, instituciones, organizaciones, comunidades, familias y personas comprometidas con el ambiente.

Entre las especies plantadas destacan principalmente árboles frutales nativos del Paraguay, que enriquecerán la diversidad alimentaria disponible para la fauna silvestre que habita la reserva. Además, se incluyeron árboles de gran porte que favorecen la regeneración natural del bosque y que proporcionan hábitat y refugio esencial para diversas especies animales.

Entre lo plantado se encontraban ejemplares de jacarandá, arary, kurupa’y kuru, yvapovõ, yvapurû, guayaba, samu’u, yvyra pytã, yvahái, tajy pytangy, pakuri y otros.

Esta edición reafirmó el espíritu de lo que significa Paraguay Planta, que desde su lanzamiento en 2019, movilizó a miles de personas en acciones concretas de restauración ambiental con el objetivo de contribuir a la recuperación de ecosistemas y la biodiversidad paraguaya con cerca de 55.000 árboles plantados hasta la fecha.

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