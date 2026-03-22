Video: el rescate de un aguara guasu que movilizó al Bañado Sur

La aparición de un aguara guasu (Chrysocyon brachyurus), el cánido más grande de Sudamérica y especie en peligro de extinción, provocó asombro y, lamentablemente, terror.

“Ese es Luisón”, decían algunos vecinos, que pidieron eliminar al animal por miedo a la leyenda. Por suerte, los vecinos llamaron a los bomberos, quienes coordinaron el rescate con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA.

Aguara guasu habría cruzado el río Paraguay

El director general de Biodiversidad del Mades, Carlos Monges, explicó que el animal es un ejemplar adulto y sano. Según las primeras hipótesis, el aguara guasu habría cruzado el río Paraguay a nado desde el Chaco, posiblemente desplazado por la crecida del nivel del agua tras las últimas lluvias o siguiendo el rastro de alguna presa.

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“Es muy llamativo encontrarlo en un área tan urbanizada. Cuando llegamos, el mayor desafío fue el resguardo, porque la gente se agolpaba en el lugar”, comentó Monges.

El funcionario destacó que, tras verificar que el animal no presentaba heridas y mantenía sus instintos salvajes intactos, ya fue liberado hoy mismo en una zona segura que corresponde a su hábitat natural de pastizales.

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Uno de los puntos más críticos de esta jornada fue el prejuicio cultural. Ante la fisionomía del animal como patas largas, pelaje rojizo y crin negra, el estigma del “Luisón” casi termina en una tragedia.

Educación ambiental primó

“Hay una creencia popular de que es parecido a nuestra mitología, pero aprovechamos para hacer educación ambiental. La gente debe entender que puede coexistir con esta fauna”, señaló el director.

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Monges recordó que las obras viales, como la Costanera, si bien traen desarrollo, afectan directamente los territorios de estas especies. Por ello, no es raro que aparezcan animales como yacarés, mapaches o aguara’i en zonas donde antes no se los veía con frecuencia.

¿Qué hacer si aparece un animal silvestre?

Desde el Mades instan a la ciudadanía a no actuar por cuenta propia ni intentar atacar a estos animales. El procedimiento correcto es contactar a la comisaría más cercana o a los bomberos voluntarios, quienes ya cuentan con protocolos de comunicación directa con los técnicos ambientales.

Finalmente, el Ministerio recordó que los animales silvestres no son mascotas. Ninguno de estos ejemplares puede ser domesticado, ya que conservan genes salvajes que hacen imposible la convivencia en un hogar humano.