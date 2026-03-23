Asistencia alimenticia de Yacyretá solamente es un parche a problemática del sector pesquero, dice dirigente

Cano señaló que este martes se conocerá, a través del área de Coordinación Social de la EBY, la fecha en que se procederá a la distribución de kits de víveres a pescadores comerciales de Ayolas. Primeramente, se asistirá a las cuatro agrupaciones de trabajadores del rubro pesquero que se manifestaron frente a las oficinas de Yacyretá en noviembre del 2025. Posteriormente, se asistirá a las restantes asociaciones.

Al mismo tiempo, Cano dijo que la entrega de los víveres es importante porque aliviará un poco la difícil situación de las familias que dependen de la pesca comercial para obtener recursos económicos para el sustento del hogar. Existen muchos padres de familia que desde hace varios meses ya no pueden pescar por causa de las algas que cubren el río Paraná, sobre todo en el brazo Aña Cuá.

“La asistencia con kits es importante, pero solamente es un parche a una gran problemática por causa de las algas que evitan que los compañeros puedan trabajar. Para hacer frente a esta situación es necesario limpiar el río Paraná, eso permitirá que se pueda pescar nuevamente y obtener el sustento familiar”, dijo el dirigente.

En otro momento, señaló que en aproximadamente 30 días Yacyretá estaría realizando una asistencia económica, pero todavía se desconoce cuál sería el monto que recibiría cada pescador. “Es importante la asistencia alimenticia y financiera, pero si no se limpia el río no habrá solución de fondo”, concluyó.