Conarem 2026: unos 1.200 médicos inician su etapa de formación en el sistema de salud

El sistema de salud paraguayo se prepara para recibir a un nuevo contingente de médicos. Tras culminar el riguroso proceso de selección del Examen Conarem 2026, Daniel Ramalho, director de Residencias Médicas en el Instituto Nacional de Salud (INS), destacó el éxito de la convocatoria que permitirá a 1.209 médicos avanzar hacia su especialización.

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Este concurso, clave para el fortalecimiento de la atención sanitaria en el país, mostró una competitividad excepcional y un alto nivel de compromiso por parte de los profesionales recién egresados, aseguró Ramalho.

Radiografía del proceso

De los 1.784 postulantes iniciales, el proceso decantó en un grupo selecto de habilitados. Según los datos oficiales, el 96,5 % de los admitidos se presentó a rendir, de los cuales el 71,7 % logró la puntuación necesaria para optar por una de las codiciadas plazas.

Ramalho subrayó que el sistema nacional de residencias sigue siendo el principal motor de especialización médica en Paraguay. Al 20 de marzo, el sistema dispuso de un total de 796 plazas para especialidades troncales:

Ministerio de Salud Pública (MSPBS): Concentra el 79,4 % (632 plazas).

Instituto de Previsión Social (IPS): Aporta el 18,7 % (149 plazas).

Otros centros: Hospital Rigoberto Caballero, Sanatorio Migone, Fundación Tesãi y Sanatorio Adventista, completan la oferta.

Ramalho precisó que este año, el número de plazas aumentó 45 cupos, pasando de 749 ofertas en 2025 a 796 plazas en 2026.

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En cuanto a las áreas con mayor demanda de profesionales, la Medicina Familiar lidera la lista, con 205 cupos, seguida por Pediatría (144) y Medicina Interna (130), Ginecología y Obstetricia (81) y Cirugía General (71).

Aunque estas especialidades son consideradas la “columna vertebral” para garantizar la cobertura en la red nacional de servicios de salud, también se dispone de ofertas en áreas de menor volumen, pero estratégicas para el sistema, como Otorrinolaringología, Neurocirugía, Fisiatría, Medicina Paliativa, Oncología Radiante y Urología.

Los mejores puntuados: excelencia y elección

El desempeño académico en esta edición fue sobresaliente. Los diez primeros puestos del listado de mérito registraron puntajes casi perfectos, situándose entre 98 y 100 puntos.

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Ocho de los diez primeros lugares alcanzaron el 100% de la nota. Estos eligieron especialidades como Otorrinonaringología, Anatomía Patológica y Oftalmología en IPS, Medicina Interna en el Hospital Nacional de Itauguá y Sanatorio Migone, así como Imágenes en el Codas Thompson.

El director de Residencias Médicas precisó que la nueva etapa formativa de tres años (para la mayoría de las especialidades) inicia el miércoles 1 de abril.

Una década de crecimiento sostenido

Desde el Instituto Nacional de Salud se resaltó también la evolución del sistema con el incremento de plazas anuales.

Según los datos brindados por Ramalho, la oferta de plazas para residencias médicas de Conarem ha experimentado un salto cuantitativo y, en la última década, la disponibilidad casi se triplicó, pasando de 299 cupos en 2014 a un récord histórico de 749 en 2025 y, 796 para el 2026.