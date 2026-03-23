Habilitan “Salto Cristal Ecoaventura” con restricciones ambientales

La Senatur, por Resolución N.º 270/2026, levantó la medida de suspensión preventiva que pesaba sobre el prestador de servicios turísticos de naturaleza “Salto Cristal Ecoaventura”, autorizando su reactivación y habilitación de manera condicionada, conforme a nuevas disposiciones del MADES.

Lea más: Clausuran acceso al emblemático Salto Cristal por actos vandálicos

El sumario administrativo a “Salto Cristal Ecoaventura”, administrado por Roberto Ramón Bravo Galeano, propietario de la explotación turística del lugar, se originó por un conflicto de invasión. Los afectados denunciaron supuesta adulteración del título de propiedad y agresión física, cuyo litigio sigue su proceso en diferentes fiscalías de Asunción, Ybycuí y Borja. Los litigantes son Virgilio Ramírez, Ana Mora y Jorge Zárate.

Según la resolución de la Senatur, la reapertura del establecimiento estará sujeta al cumplimiento estricto de las limitaciones, restricciones y condiciones establecidas por la autoridad ambiental, especialmente aquellas vinculadas a la suspensión parcial de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El Salto Cristal se puede visitar, pero solo en las áreas autorizadas. Quedan prohibidas en zonas con conflictos de dominio o que impliquen el uso indebido de recursos hídricos, particularmente en sectores relacionados con el arroyo Salto Cristal.

La institución también advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas dará lugar a la apertura de sumarios administrativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hospedaje y deporte extremo

Al respecto, Bravo explicó que su establecimiento ofrece servicios de hospedaje, hotel y posada turística, así como actividades de deporte extremo como tirolesa, rappel, puente doble y senderismo.

Agregó que el Salto Cristal en sí es del Estado y que el acceso desde su propiedad es gratuito; nadie puede cobrar por el ingreso, ni prohibir que lleguen hasta el lugar. Según indicó, esto incomoda a los vecinos colindantes, con quienes mantiene denuncias, y que tendrían interés en la explotación de la cascada natural ubicada en la compañía Isla Alta, entre La Colmena y Borja.

Por su parte, uno de los denunciantes, Jorge Zárate, manifestó que los antecedentes del caso siguen en litigio.

Zárate resaltó que Bravo está promocionando la práctica de deporte extremo, y coloca los cables por árboles ubicados dentro de su propiedad y extiende a otro extremo en el inmueble de Ramírez, con quien el mantiene demandas pendientes.

Lea más: Fiscalía ordena detención de seis personas tras violento incidente en Salto Cristal

Aclaró que el MADES suspendió la explotación del Salto Cristal, por lo cual no puede promocionarse como opción turística desde dicho establecimiento.

Antecedentes de conflicto

La suspensión del establecimiento fue dispuesta en septiembre de 2025 por la Senatur, debido a una resolución del MADES que dejaba sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) N.º 17/2021.

En diciembre de 2025, mediante Resolución DAJ N.º 1169/2025, el MADES levantó la suspensión de la DIA, aunque mantuvo restricciones parciales por conflictos de superposición de dominio y protección de recursos hídricos.

El inmueble de 218 hectáreas, ubicado en Isla Alta (Ybycuí), cuenta además con una orden de no innovar N.º 240 del 16 de septiembre de 2024. Asimismo, el 26 de enero, el fiscal interino de Ybycuí, Alcides Espínola, dispuso controles policiales en el arroyo Salto Cristal ante la denuncia de ubicación de un dispositivo explosivo el cauce hídrico, a fin de resguardar a los visitantes.