Invasión de mosquitos: esto dice el Senepa

Un incremento importante de la población de mosquitos se percibe tras las lluvias que se registraron en los últimos días en casi todo el territorio nacional.

Esto genera preocupación en la ciudadanía, sobre todo debido al aedes aegypti, vector de transmisión de enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

Sin embargo, la jefa del Departamento de Entomología de Senepa, Berta Paredes, explicó que los mosquitos que hoy día invadieron varias ciudades son del género psorophora, que no es vector de ninguna enfermedad, según la información con la que cuentan, pero que son agrevivos y pican fuerte.

“Hay un ligero aumento de la densidad de mosquitos y eso es un poco normal en esta época del año, después de unas grandes lluvias, con este aumento de temperatura, de humedad por sobre todas las cosas, y estamos teniendo invasión de mosquitos del género psorophora, que son mosquitos bastante agresivos que se les siente bien cuando nos pican y son mosquitos que se crían en lugares de criaderos más grandes, canaletas, agua acumulada al costado de las calles, en charcos de agua”, detalló.

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Diferencia con el aedes aegypti

Los mosquitos de todos los géneros necesitan agua para colocar sus huevos, además de sangre para poder reproducirse, ya que la proteína de esta es la que necesitan para poder generar los huevos.

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En el caso de los de género psorophora y culex, que habitan nuestro país y que no son vectores de enfermedades para los humanos, para reproducirse necesitan grandes espacios con agua, a diferencia del aedes aegypti, que necesita agua con bordes para poder depositar los huevos.

“Todos los mosquitos necesitan agua para poder colocar sus huevos. Los culex y sorofora necesitan criaderos grandes, charcos de agua, que generalmente son temporales que se generan después de estas lluvias. El aedes aegypty necesita de criaderos generalmente más pequeños, criaderos o recipientes que tengan las paredes por donde ellos van a colocar los huevos y esos son los que más encontramos en las casas”, explicó Paredes.

Recordó que ahí radica la importancia de limpiar y eliminar recipientes con agua para evitar que se formen los criaderos de este tipo de mosquito transmisor.

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“Los machos no pican”

Señaló que son las hembras de los mosquitos los que atacan a los humanos y animales de sangre caliente, ya que son las que necesitan de la proteína de la sangre para poder reproducirse. “Los machos no pican”, expresó, ya que se alimentan principalmente de plantas.

“Los mosquitos machos no se alimentan de sangre, se alimentan de las plantas La diferencia que podemos llegar a ver a simple vista, pero hay que observarlo muy bien, es mirándole las antenas, las antenas de los machos son plumosas. Y las hembras no. Tiene muchos pelitos, parece como un plumerito. El de la hembra es simplemente un filamento, es como un hilo nomás su antena y los machos tienen tienen como plumitas”, precisó.

Entre los géneros de mosquitos que forman parte del ecosistema de Paraguay están el psorophora, el culex, el aedes aegypti, el ochlerotatus, el mansonia, entre otros, según citó.

Los horarios de mayor actividad de los mosquitos son el amanecer y el anochecer; sin embargo, algunos géneros, como el psorophora, pueden picar en cualquier momento.