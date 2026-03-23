La Corte Suprema impulsa “Educando en Justicia” en Mbuyapey

Educando en Justicia comenzó este lunes en la Escuela Nº 74 Presidente Eligio Ayala con una charla sobre el tema “El juez que yo quiero”. En la ocasión disertaron la presidenta de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Rosalinda Guens de Benítez; el juez de Garantía de Carapeguá, Hilario Bustos; el juez de Paz de Mbuyapey, Carlos Penayo; y las licenciadas Rosalba Giménez y Dolly Vázquez.

El programa es organizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través del Departamento de Educación y Justicia.

Actividades similares se desarrollarán mañana en el distrito de Escobar, el miércoles en Caapucú, el jueves en Acahay y el viernes en Yaguarón. El programa contempla temas de gran relevancia, como derechos y deberes de niños y adolescentes, responsabilidad penal del adolescente, bullying y ciberbullying, prevención de adicciones y funciones del juzgado de Paz.

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Formación ciudadana desde temprana edad

Se trata de una iniciativa que apuesta a la formación ciudadana y al fortalecimiento de valores desde la infancia, destacó la titular de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. En la capacitación también participarán los integrantes del Tribunal de Apelación de la Niñez, la Adolescencia y Penal Adolescente, Germán Benítez y Zusan Domenech.

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La coordinación general del evento está a cargo de la funcionaria judicial, abogada Analía Torres Velilla. En este distrito, durante el lanzamiento del programa educativo judicial, participaron autoridades y funcionarios judiciales.