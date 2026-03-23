Paseros cerraron por una hora el puente internacional San Roque González por rigurosos controles en Argentina

El Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz fue cerrado por una hora aproximadamente la mañana de este lunes, en el lado encarnaceno de la frontera. Los manifestantes repudiaron los controles rigurosos que son adoptados desde hace una semana en el lado argentino de la frontera.

Los paseros solicitaron a las autoridades que intervengan para dialogar con las autoridades argentinas. Por su parte, los responsables locales manifestaron que los controles aduaneros dependen del país en que se realizan.

Según detallaron, una investigación realizada en la ciudad de Posadas compromete a 25 paseros, 22 aduaneros argentinos y 24 gendarmes, quienes estarían implicados en un esquema de cohecho pasivo. En consecuencia, se realizaron varios cambios administrativos en la cabecera del vecino país.

Posterior a la conversación con los responsables del puente del lado paraguayo, los manifestantes habilitaron el paso fronterizo. El cierre se inició cerca de las 10:00, y culminó poco antes de las 11:00.

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Paseros y pacotilla

El Régimen de Pacotilla en Argentina permite a tripulantes de medios de transporte internacionales ingresar o salir con elementos personales nuevos o usados sin pagar impuestos, siempre que sean para uso propio y no comercial. Se gestiona a través de la AFIP (ahora ARCA) mediante la Libreta de Pacotilla Electrónica.

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Los tripulantes pueden ingresar artículos con una exención de impuestos, generalmente hasta un valor de USD 300.

Los paseros habitualmente generan el tráfico de mercadería en ambos márgenes, pero en la mayoría de los casos en pequeñas cantidades, lo que se conoce como microcontrabando o contrabando de hormiga. Esto valiéndose de este régimen que exceptúa a las mercaderías que no excedan ese monto, en ambas márgenes.

Con los controles más rigurosos, los aduaneros argentinos cuestionan el fin con el que hacen pasar las mercaderías, determinando con las inspecciones si se trata de un fin comercial; por más que no llegue a alcanzar el monto estipulado, es denegado su ingreso y en algunos casos incautada la mercadería.