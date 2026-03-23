Pilar se alista para una Semana Santa con variada agenda religiosa, cultural y deportiva

La capital del Ñeembucú se prepara para recibir a turistas durante la Semana Santa con una agenda que combina tradición religiosa, actividades culturales y eventos deportivos, en el marco de un calendario impulsado por la Municipalidad local.

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El programa pone especial énfasis en las celebraciones organizadas por la Basílica Menor Nuestra Señora del Pilar, que concentrarán gran parte de las actividades litúrgicas.

Entre ellas se destacan las misas diarias, confesiones, el rezo del Rosario y ceremonias centrales como el Jueves Santo con el lavatorio de los pies, la adoración al Santísimo, la celebración de la Pasión del Señor y el tradicional Vía Crucis viviente en la costanera.

También forman parte de la agenda religiosa la Vigilia Pascual, la Pascua Joven, celebraciones para niños y diversas actividades de oración que se extenderán durante toda la semana, convocando a fieles locales y visitantes.

Desde la organización eclesial se resaltó el sentido espiritual de estas fechas, invitando a la reflexión y renovación de la fe en torno al sacrificio de Jesucristo.

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Nutrida agenda cultural

Entre las propuestas figuran la Feria Departamental por Semana Santa, actividades artísticas como jornadas de pintura y recreación, además de eventos internacionales como la “Fiesta de Japón”, con talleres y exhibiciones culturales.

A esto se suman charlas, recorridos guiados por el casco histórico y experiencias vinculadas a la naturaleza, como el avistamiento de aves y paseos en bicicleta por los humedales.

El componente deportivo también tendrá un rol destacado con la realización de la 55ª edición del Torneo Internacional de Pesca de Semana Santa, uno de los eventos más tradicionales de la región, que reunirá a competidores nacionales y extranjeros.

Asimismo, se incluyen torneos locales como el campeonato de piki Voley y actividades recreativas al aire libre, además de paseos en lancha y kayak sobre el río Paraguay.

El calendario busca posicionar a Pilar como un destino integral, donde la religiosidad se complementa con el turismo, la cultura y el deporte, ofreciendo múltiples opciones para distintos públicos durante la Semana Santa.

Al referirse a la iniciativa, el intendente Fernando Ramírez (ANR) destacó el valor histórico, cultural y natural de la ciudad.

Invitó a recorrer el casco histórico, apreciar la arquitectura colonial, disfrutar de los humedales y participar de las distintas actividades programadas.

Asimismo, resaltó que durante esta fecha especial Pilar ofrece una experiencia que combina fe, tradición, naturaleza y recreación, con eventos que incluyen procesiones, propuestas culturales, gastronómicas y deportivas, entre ellas el tradicional torneo de pesca internacional.