Rector de Unamis dice que Círculo de Médicos solo pontifica desde oficina y no conoce el interior

El Círculo Paraguayo de Médicos había emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la resolución 2/2026 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), mediante la cual se habilitan nuevas carreras de Medicina en dos universidades nacionales y una privada.

Los mismos advierten posibles fallas en la legalidad del procedimiento administrativo y riesgos en la calidad de la formación médica.

Según el documento, en un mismo acto administrativo se aprobó un nuevo reglamento y, simultáneamente, se habilitaron las carreras de Medicina, lo que genera dudas sobre el marco normativo utilizado para su evaluación.

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En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), Pedro González, señaló que la institución había solicitado la habilitación de la carrera de Medicina en 2023, antes de que el Cones emitiera la resolución que prohíbe la creación de nuevas carreras en esta área.

Agregó que ya existe una resolución que respalda la habilitación y, sobre las dudas del Círculo Paraguayo de Médicos, dijo: “Bueno, allá ellos”.

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“A lo que se refiere a la Unamis, yo les puedo decir que nuestra propuesta de creación de la carrera de Medicina se presentó al Cones mucho antes de la resolución de no crear más carreras de Medicina. Entonces, yo particularmente no me siento afectado por este tema del comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos”, indicó González.

El rector indicó que para medir esa calidad después está la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), y que lo que hace el Cones en primera instancia es revisar las condiciones, los proyectos, el plan curricular y la infraestructura, y de acuerdo con eso dictamina y aprueba.

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“Ahora hay una resolución del Cones, y si el Círculo Paraguayo de Médicos tiene dudas sobre lo que hizo, bueno, allá ellos. Todos tenemos dudas sobre muchas cosas que se hacen en el país, así que a mí no me preocupa en lo más mínimo lo que pueda pensar el círculo”, agregó González.

“Además, cuando se inicien las clases en la carrera de Medicina en la Unamis, podrán venir a ver. No tienen obligación ni atribución de hacerlo, pero con gusto los invitaremos en su momento para que recorran y conozcan lo que se hace, porque siempre es más fácil opinar. Están sentados allí, pontificando sobre la educación superior y conocen poco o nada del interior”, afirmó González.