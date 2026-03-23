Medicina de frontera: estas son las carreras habilitadas por el Cones en Pedro Juan Caballero

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) habilitó, de manera exprés, el martes pasado, tres nuevas carreras de Medicina en Paraguay. La medida se dio tras aprobar la Resolución N° 2/26, que establece nuevos mecanismos para estos trámites, como, por ejemplo, la aprobación de ofertas de grado en Ciencias Médicas, sin la necesidad de contar con campos de práctica.

Según denunciaron desde el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) la habilitación se dio pese a que cuenta con un dictamen en contra dentro del mismo Consejo Superior. Los especialistas aseguran que no están dadas las condiciones para aprobar más programas de grado de este tipo en el territorio nacional.

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La decisión del Cones, liderado por el ministro de Educación, Luis Ramírez, generó tensión con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Cones), que denunció públicamente que la normativa aprobada usurpa funciones de esta entidad. Exigen un mayor acercamiento entre ambas instituciones y que la normativa sea derogada.

Las tres nuevas carreras fueron aprobadas luego de dos años de suspenderse las ofertas de grado en este ámbito, justamente por las críticas de la sociedad médica ante la falta de calidad, de espacios para campos de práctica y de infraestructura mínima en las instituciones educativas.

¿Cuántas ofertas de Medicina hay en Pedro Juan Caballero?

Una de las tres ofertas registradas por el Cones el martes pasado, es la de Ciencias Médicas en la sede central de la Universidad Interamericana, ubicada en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, que linda con el Brasil.

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Así, ya son diez los programas de Medicina, solo en esa ciudad, todas en el sector privado, según los registros del Consejo. A continuación, te mostramos la lista de ofertas habilitadas en esta ciudad:

El doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, advierte que el Cones habilitó la oferta en esta ciudad, en un contexto donde ya existe una decena de programas de grado. “Hay actualmente una saturación de los campos clínicos y se da una situación de prácticas formativas meramente simuladas”, aseguró.

Precisamente por estos motivos se habían suspendido registros de Salud en los últimos dos años, pero, a pesar de que la situación sigue igual, según las denuncias de los expertos, el Consejo avanza con la creación de más carreras.

Piden suspender resolución del Consejo

El doctor Rodas explica que, tanto el Círculo como la Academia de Medicina del Paraguay, plantean derogar la Resolución N° 2/26 del Cones, para evitar que todavía más programas de Salud se habiliten en el país, sin contar con las condiciones mínimas de infraestructura.

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Rodas lamentó que hasta la fecha, no recibieron ninguna respuesta por parte del Cones o del ministro de Educación, Luis Ramírez, pese a las reiteradas notas emitidas en protesta por la habilitación de estas tres carreras y al pedido de revisar la normativa generada el martes pasado. También pidieron al presidente de la República, Santiago Peña una auditoría al Consejo.

Además de la Universidad Interamericana, fueron registradas carreras de Medicina en la Universidad Nacional de Misiones (Unamis) y en la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

Padrinos políticos

Según las críticas, existe un fuerte tufo a lobby político oficialista en la creación de estas ofertas. El senador colorado cartista Derlis Maidana sería el padrino político de la Unamis y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sería el gestor de la aprobación en Pilar, de acuerdo con denuncias recibidas en ABC.

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El rector de la Interamericana es Miguel Darío Cáceres, precandidato a concejal por el movimiento de Honor Colorado, pero no para la ciudad fronteriza del norte, sino para Fernando de la Mora.

“Disponemos de infraestructura moderna, personal administrativo calificado y un plantel docente de primer nivel para la formación médica”, aseguró Cáceres, en defensa de la institución que dirige en el norte.

Más datos

De acuerdo con el último informe lanzado por el Consejo, en las localidades fronterizas, principalmente las que son cercanas al Brasil, se registran más alumnos brasileros matriculados.

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En marzo del año pasado, indicaban que existían 35.000 estudiantes brasileros en instituciones de educación superior en el país, en la mayoría de los casos de gestión privada.

En dos años y medio del gobierno de Santiago Peña, ya fueron aprobadas siete carreras médicas de grado en todo el territorio. En total, funcionan 46 programas de Medicina en 28 universidades públicas y privadas.

Lo que dice el ministro de Educación

Luego de la denuncia de la Aneaes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Consejo, indicó a ABC, la semana pasada, que aún no había leído los argumentos, pero que respondería luego de ponerse al tanto. Dijo que se encontraba regresando del interior. Seguimos esperando su respuesta, cuando así lo considere necesario.

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Durante la sesión del martes pasado, Rámirez defendió de manera vehemente la creación de estas carreras, asegurando que “no podemos funcionar como única dinámica para la convivencia, la restricción y la negatividad”, apuntando directamente contra las críticas, tanto fuera como dentro del Cones.

“Lo que nosotros queremos hacer para este Paraguay gigante, que se va a levantar y que se está levantando, es poner reglas claras que nos ayuden a crecer en todas las áreas del saber, que tengamos un Paraguay en el cual podamos traer la ciencia más avanzada para el beneficio de los paraguayos”, afirmó el ministro de Educación.