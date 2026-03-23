Médicos solicitan la intervención del Cones tras habilitación “irregular” de carreras de Medicina

A través del comunicado emitido este lunes, el gremio de médicos expresó su “profunda preocupación” por los efectos de la Resolución N.º 2/2026 del CONES, mediante la cual se habilitan nuevas carreras de medicina. Advirtien de posibles fallas en la legalidad del procedimiento administrativo y riesgos en la calidad de la formación médica.

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Cuestionan habilitaciones simultáneas

Según el documento, en un mismo acto administrativo se aprobó un nuevo reglamento y, simultáneamente, se habilitaron tres carreras de Medicina en universidades nacionales y privadas, lo que genera dudas sobre el marco normativo utilizado para su evaluación.

El gremio plantea que, si las carreras fueron analizadas bajo normativas anteriores, no deberían haberse habilitado con el nuevo reglamento; y si no fueron evaluadas conforme a este, la habilitación carecería de sustento legal.

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Habilitaciones “provisorias”

Otro punto señalado por los médicos en este comunicado es la modificación del esquema vigente. Hasta ahora, la habilitación de carreras del área de la salud se regía por la Resolución N.º 420/2020, que no contemplaba habilitaciones provisorias.

Sin embargo, la nueva resolución introduce este mecanismo para la carrera de Medicina, sin aclarar su alcance respecto a otras disciplinas del área, lo que —según el Círculo— rompe el marco normativo previo.

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El comunicado recuerda que tanto el gremio como la Academia de Medicina del Paraguay habían solicitado postergar el tratamiento de estos expedientes, alertando sobre la falta de condiciones técnicas, académicas y sanitarias para habilitar nuevas carreras.

Pedido al Poder Ejecutivo

Ante este escenario, el Círculo Paraguayo de Médicos solicitó al presidente de la República:

La intervención del CONES para una auditoría integral e independiente.

La conformación de un equipo técnico interventor integrado por profesionales que no tengan vínculos con el proceso.

La anulación de las habilitaciones otorgadas y la reconducción del proceso conforme a una normativa clara.

El gremio insistió en que la transparencia y el rigor técnico son claves para garantizar la calidad de la formación médica en Paraguay.